【武漢肺炎】分配物資給「莆田系」挨批　湖北紅會：憑什麼不能給

湖北省紅十字會此前公佈的捐贈物資使用情況顯示，收治此次新型冠狀病毒患者的武漢協和醫院僅獲分配三千個口罩，而當地另一家醫院仁愛醫院獲得的口罩數量卻多達一萬六千個，而該院被指是內地爭議極大的「莆田系」醫院。大量內地網民抨擊湖北省紅十字會物資分配不公。 有媒體就此採訪了湖北省紅十字會工作人員，其工作人員表示，捐贈物資要宏觀調控，各個醫院獲得物資數量不同很正常。這名工作人員還反問：憑什麼醫院要分等級？憑什麼不能給這些醫院發口罩？

1月30日，湖北省紅十字會公佈本次疫情以來該會接收捐贈物資使用情況。其中，定點診治發熱病例的武漢協和醫院（全稱「華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院」）僅收到口罩3000個，捐款1.2萬元（人民幣，下同）。而武漢市仁愛醫院則收到企業捐贈N95口罩1.6萬個。武漢仁愛醫院是內地爭議很大的「莆田系」醫院，不在這次肺炎疫情的徵用名單中，也不是發熱門診定點單位，獲得的口罩居然比協和醫院多幾倍，網民質疑紅十字會物資分配存在問題。

武漢協和醫院近期一直物資不足。有援助武漢協和醫院的北京醫生發布照片顯示，醫生將黃色塑膠袋綁在腿上。有網民質疑，這可能是因為缺少防護服所致。（北京朝陽醫院微博）

1月31日，媒體採訪了湖北省疫情防控指揮部一位工作人員，就捐贈物資處理問題提問。這位工作人員表示，疫情指揮部尊重捐贈主體，並不統一負責分配，只是審核和批准三家定點機構（湖北省紅十字會、湖北省慈善總會、湖北省青少年發展基金會）的分配方案，未曾修改或駁回湖北省紅十字會上報的分配方案。

同日，媒體聯繫到了湖北省紅十字會一位工作人員。這位工作人員表示，捐贈物資是宏觀調控，是一個從前到後的整體規劃，「有時候這個人多，有時候那個人多，不是很正常的現象嗎？」

這位工作人員說：「他們（武漢仁愛醫院和天佑醫院）也是醫院，是中華人民共和國為人民群眾看病、救命的醫院，憑什麼醫院要分三六等級？憑什麼不能給這些醫院發口罩？都是醫生都是人命，都在接受肺炎的病人，憑什麼不能捐？」

有自稱武漢協和醫院人士在微博表示，此前他們前往當地紅十字會申領物資，卻被拒絕。（微博）

公開資料顯示，武漢天佑醫院是國家三級甲等公立醫院，入選武漢市第三批發熱患者定點醫院名單。而武漢仁愛醫院為一所以婦科、產科、口腔科為主的二級綜合民辦醫院，入選武漢市第四批發熱病人定點收治醫院名單。截至發稿前，該院仍未回复時候已經開始收治發熱病人的提問。

記者詢問前述工作人員，協和醫院作為湖北省首批發熱患者定點醫院不是更加緊缺嗎？

這位工作人員稱：「協和只得到了6000只口罩嗎？你們有沒有去問協和醫院，是不是從頭到尾只有6000只口罩？（實為3000只）」

事實上，湖北協和醫院物資一直緊缺，1月30日，武漢協和醫院醫生曾向社會求助，稱協和醫院的物資即將全部用盡，懇請社會説明，郵費到付都可以，並特別強調，「不是告急！是沒有了！！」