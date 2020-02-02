【武漢肺炎】外媒目擊男子倒斃武漢街頭　家屬：未被確診新型肺炎

武漢肺炎疫情持續。早前有外媒報道指，在武漢街頭拍攝到一名男性屍體，躺在人行道上幾個小時。 對此，武漢市有關部門引述死者家屬稱，死者生前未被確診新型肺炎。

《中新社》報道，武漢市有關部門1日晚向引述死者謝姓家屬的介紹指，死者生前未確診為新型肺炎，事情發生地點位於江岸區西馬街某社區門口。

死者的戶籍位於漢口江漢區，居住地在礄口區。謝姓男子表示死者家屬不願被打擾，亦不願接受媒體採訪，希望外界尊重其隱私。

外媒目擊一名男子倒斃武漢街頭。（法新社／中央社）

《法新社》早前報道，記者於1月30日早晨在武漢一個傢具店門前，看到一具男人屍體躺在人行道上幾個小時。那裡距離接納新型冠狀病毒感染病患的定點醫院「武漢第六醫院」僅幾十米。現場一名穿睡衣的婦女說，這幾天死了很多人，醫生都忙不過來。

報道稱，從面部判斷，這名死者大概60歲，身穿黑衣，面部蓋一塊白布，雙臂放在身體兩側，手中還握著一個購物用膠袋。警察和救護人員到場兩小時後，這具男屍被裝入一個黃色裹屍袋，放在擔架上，送入一個玻璃不透明的白色貨車。警察和醫務人員在車離開後，立即對陳屍現場做消毒。不過，沒有證據可將這名死者與武漢肺炎聯繫起來。

（中新社／法新社）