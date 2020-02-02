【武漢肺炎】衛健委記者會：飛機乘務員等職業感染風險較高

﻿武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，內地31個省、市、自治區已全部啟動重大突發公共衛生事件一級響應，全球多地也有確診個案，世界衛生組織（WHO）1月30日宣布，疫情已構成國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）。 國家衛健委從1月27日開始，每天舉行新聞發布會，通報疫情防控的有關情況，並回答中外傳媒提問。今日（2日）的記者會，介紹疫情防控工作中，公共場所、交通工具以及不同風險人群的健康防護有關情況。

今日的新聞發布會，主持人是國家衛健委新聞發言人米鋒。出席的嘉賓包括國家衛健委疾控局副局長王斌，中國疾控中心消毒首席專家、環境所消毒中心主任張流波，中國疾控中心傳染病處研究員馮錄召。

國家衛健委疾控局副局長王斌。（01直播）

王斌表示，根據目前的認識，這個疾病的主要傳播途徑還是經呼吸道的飛沫傳播，當然接觸也可能造成傳播。所以針對不同的人群，根據不同生活狀態，不同的工作性質，還有居住環境，制定一些不盡相同的防護措施，特別有必要。目前我們把人群分為幾類：

一是隔離病區醫學觀察場所的工作人員。承擔疑似和確診病例的轉運、流行病學調查、標本採集、環境清潔消毒工作的人員，他們有機會接觸到疑似患者或者是確診患者，相對來說感染的風險高一些。 二是和人接觸比較多的職業，特定人群比如飛機、高鐵、公交上的乘務員，的士司機，商場、超市收銀員、導購員，交警、地鐵、安保人員、記者等，天天要和人打交道，因為和人接觸比較頻繁，存在感染的風險。 三是由於工作生活的需要必須出行的，特別是需要去到人員比較密集的地方，或者需要乘坐交通工具的人員，也存在一定的感染風險。 四是普通的居家人員，家裏沒有病人，也沒有居家隔離的人員，他們感染的風險相對來說比較低。還有一些特殊情況，比如照顧居家隔離的家人，還有社區工作人員，這些人群也需要關注。

為了做好不同人群的分類指導，針對上面提到的幾類人群不同風險的情況，近期我們已經編制印發了《新型冠狀病毒感染不同風險人群的防護指南》。

中國疾控中心傳染病處研究員馮錄召。（01直播）

馮錄召表示，工作機構要根據各地政府的要求配合疫情防控工作，做好疫情防控。工作機構要制定預案，要建立疫情防控的組織領導體系，並且指定專人負責。農村務工人員在返城之前要先進行體溫測量，確認有沒有發熱，有沒有可疑症狀，如果沒有症狀可以正常返城，如果存在可疑症狀的，需要等疾病痊癒後再返城。

此外，對於去過武漢這些疫情高發地區，或者近期接觸過確診病例的務工人員，如果還處在醫學觀察期，要等14天觀察期滿之後再返城。返城過程中，也要注意作好個人的防護，尤其是乘坐公共交通時，要全程戴口罩，並且講究手衛生，旅途中也要做好健康監測，妥善保存旅行票據信息，以便查詢。務工人員返城之後，各個工作機構要對所有人員進行體溫測量，看是否有可疑症狀，如果有症狀要及時隔離並且就醫。

在工作場所，各個工作機構也要幫助務工人員理解疫情期間怎麼做好個人防護。開工之後每日要對務工人員進行監測，儘量讓務工人員減少不必要的外出，儘量避免接觸更多其他的人員。在建築工地、工廠車間這些人群密集場所，要注意加強通風清潔，建議配備洗手液、手消毒劑等防護用品，如果在通風不良、密閉的車間內工作，上班建議戴口罩。飯堂也是人群密集的場所，建議各個單位可以錯峰吃飯，減少人口的密度。

當然，要加強人員的管理，所以每個工作機構要指定專人負責，去觀察工人的健康狀況，這是一個非常重要的要求，這些人要進行培訓和考核，如果有工人發現可疑症狀的話，要及時發現、及時報告、及時治療。同時，工作機構要加強工地和宿舍衛生管理，倡導工人講究個人衛生，不要隨地吐痰。對宿舍、工地都要加強通風清潔，定期消毒，使用過的口罩都要集中收集並且丟棄。

中國疾控中心消毒首席專家、環境所消毒中心主任張流波。（01直播）

張流波表示，要讓手乾淨有兩種方式：一是用流動水洗手，二是擦手消毒劑。用流動水洗手可能面臨着一些困難，就是剛才記者問到的問題，在外面沒有流動水，要洗手就比較難。用流動水來洗手時是有一些比較嚴格的步驟，要洗手掌、手背、指縫、手指、手指尖、大拇指6個方面，就是所謂的6步洗手法。

當然，如果是外科醫生，在手術之前還要洗手腕和肘部，醫生是7步洗手法。在外面要洗手是有一定條件限制的，如果是出門在外，就可以用手消毒劑來進行手衛生。這種手消毒劑也是要把剛才說的這六個部位都擦拭到，常用的手消毒劑可能是一些含醇的手消毒劑，因為酒精揮發比較快，殺菌效果比較快，如果有些人對酒精過敏，這時候也可以用無醇的手消毒劑，也是可以的。當然，如果沒有手消毒劑，只有一個消毒濕巾，那用消毒濕巾擦一擦也是可以的，消毒濕巾擦的時候，用起來沒有塗抹手消毒劑來得方便。

現場記者提問。（01直播）

馮錄召表示，清潔工、巴士乘務員、的士司機、地鐵、機場，包括海關的安檢檢疫人員、售貨員、餐廳服務人員、武警、交警、安保人員、傳媒記者和速遞員等等，都是日常接觸人員比較多，感染風險要比普通人群更大一些，所以要更重視新型冠狀病毒感染的防護工作，要準備好口罩這些防護用品和消毒用品，並且做好日常清潔和消毒。

工作期間要注意個人防護，要規範佩戴口罩，口罩在變形、弄濕、弄髒之後會導致防護性能下降，要及時更換。同時要注意手衛生，平常用洗手液或者流水洗手，每天至少兩次測量體溫，一般情況下不必穿戴防護服或者防護面罩這些防護用品，當然如果出現了可以症狀，發熱、咳嗽、呼吸困難、腹瀉、嘔吐、肌肉痠痛等等，應該立即停止工作，及時就醫，不能帶病工作。

現場記者提問。（01直播）

張流波表示，關於消毒有兩個方面要注意：一是電梯的按鈕、門把手、手動的水喉、公用電話，這些地方人員接觸比較頻繁，接觸比較頻繁的部位是重點要消毒的地方。對於地面、枱面，有條件的可以適當增加清潔和消毒頻次，如果以前是每天晚上做一次清潔，現在中午如果有時間再做一次清潔。因為這種辦公場所的風險高，所以也要儘量減少集體面對面的討論，減少集中聚餐，現在的形勢比較緊張，可能有些地方存在過度消毒的苗頭。

消毒是切斷傳播途徑、控制傳染病流行的一個重要手段，但是消毒一定要有針對性，比如對馬路反覆噴灑消毒劑，我還聽說有的往汽車軲轆上噴灑消毒劑，這種方式意義是不大，或者說是沒有意義的，因為不明確。還有一點要注意，這個病是通過呼吸道傳播為主的，在這種情況下，如果用消毒劑對空氣進行消毒時，一定是無人的環境。因為如果是人吸入了消毒劑，或者是往人的身上反覆噴灑消毒劑是有潛在風險的，而且這種風險還無法進行定量評估，這是應該儘量避免的。

記者會現場。（01直播）

張流波表示，關於中央空調，有幾點需要注意：

第一，中央空調在使用前應該對空調的類別、供風範圍、新風的取風口、冷卻水池和衛生指標要有了解，要做到心中有數。要結合建築的特點做綜合評估，看看在這種情況下能不能開。 第二，關於中央空調，我們有嚴格的設計規範，如果是按照規範做的，應該是安全的。 第三，國內絕大部份的公共場所所用的中央空調基本是風機盤管加新風系統的，前面的風機盤管和家裡用的分體式空調是一樣的，只不過後面加了新風。

加了新風以後，房間相對來說是一個正壓的環境，對房間本身來說，和平常是一樣的，所以在這種情況下，我們可以通過增加新風量來減少室內空氣的無序外溢，因為室內是正壓的環境，風往走道里面跑，往其他地方跑，這是我們控制不住的，在這種情況下，我們需要加一些排風來保證室內空氣有序的排放。

當然，萬一有疫情出現，應該停止使用中央空調系統，還要對整個環境進行消毒處理，經過評價合格以後，再看看中央空調是不是可以打開。

如果有條件，也可以在進到辦公樓之前能夠有一個測體溫的地方，便於儘早發現發熱病人，及時採取相關的措施。

記者現場提問。（01直播）

王斌表示，隨着目前假期臨近結束，各行各業的人們都陸續要返回到自己的工作崗位。針對這樣一個防控形勢，我們針對不同場所、不同行業各自的特點以及不同人群，分類制定了公共交通工具、公共場所以及不同人群的防護規範和指南。

比如，正常運行的汽車、火車、飛機、輪船這樣一些公共交通工具，一是要加強消毒，增加對候車室、衛生間，包括其他公用設施的消毒頻次。二是要加強通風。高鐵、地鐵、飛機這些公共交通工具上環境相對比較封閉，所以要適當增加空調的換風功率，同時還要增加換氣的次數。

再比如，如果要乘坐火車、飛機，要儘可能的隔位而坐，或者分散而坐，現在返程還沒有迎來高峰，還有條件分散而坐。公交儘可能採用自然通風，但是在北方這樣的地方天氣比較冷，還需要開空調，這樣的公交車就要增加清洗消毒頻次。對於長途客車，乘坐長途客車返回工作崗位的人們，我們也是建議隔位而坐，分散去坐，同時建議長途汽車隔兩個小時到休息區休息，不僅是休息，主要是要開窗通風，因為已經兩個多小時了。對出租車來說，在每日出車載客之前要做好消毒，所有的交通工具我們都提倡利用電子顯示屏、廣播不斷把健康提示、衛生防護的指南信息傳達給乘客人員。

三是要求公共場所，比如賓館、商場、超市、辦公樓這樣一些公共場所和我們的工作場所，也要做好室內的清潔和消毒，加強通風換氣和垃圾處理。這些場所的工作人員首先要做好個人的防護，要按照我們的規範戴好口罩，同時要加強手的清潔，注意手的衛生，另外還要提醒這些工作人員不要帶病上崗。去這些公共場所的人，要儘量減少接觸公共場所的公共物品和部位，減少和他人的接觸。如果有條件的情況下，要儘可能和別人保持一定的距離。在辦公樓這樣的公共場所，我們也要加強對來訪人員的管理，要做好登記，還要做好體溫等健康監測。這樣一些防控的指南、操作的細則，我們的網站都有詳細介紹，今天我們也請來了專家回答大家的問題。

主持人通報疫情情況。（01直播）

主持人表示，遏制傳播和加強救治是當前疫情防控的重中之重。2月1日，國家衛生健康委再次從全國調派專業力量，保障武漢的重症患者醫療救治，其中：中日友好醫院、北大一院、北大人民醫院、北醫三院的救治團隊由院領導和重症醫學科主任、護士長帶隊，廣州醫科大學一附院、浙江大學一附院、中國醫學科學院也派出了專家。今天，10省市的1200名重症醫學專業的醫生和護士也將到達武漢。他們將與前期組派的醫務人員一起投入到重症患者救治工作中。

主持人通報疫情情況。2月1日0時—24時，各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2590例，其中湖北省1921例，新增重症病例315例，其中湖北省268例，新增死亡病例45例，全部為湖北省病例，新增治癒出院病例85例，其中湖北省49例，新增疑似病例4562例，其中湖北省2606例。截至2月1日24時，國家衛生健康委收到各省（區、市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例14380例，現有重症病例2110例，累計死亡病例304例，累計治癒出院病例328例，共有疑似病例19544例。目前累計追蹤到密切接觸者163844人，當日解除醫學觀察8044人，共有137594人正在接受醫學觀察。

國家衛健委1月27日起每天召開記者會，通報疫情有關情況。（01直播）

主持人表示，春節假期馬上就要結束，很多人即將返回工作崗位。如何做好健康防護，不同人群需要哪些注意事項，也是現在普遍關注的問題。為此，國家衛生健康委組織專家，專門編印了公共場所和不同風險人群衛生防護等工作指南。