【武漢肺炎】毗鄰溫州　台州溫嶺實施出行管控　嚴禁打牌及廣場舞

繼湖北黃岡及浙江溫州後，浙江台州溫嶺市今日（2日）也公布了人員管控措施：僅允許每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員，戴上口罩出門採購生活物資。

2月1日，溫嶺市新型冠狀病毒肺炎首例治癒患者，在台州市公共衛生醫學中心出院。（浙江新聞）

溫嶺市的通告要求，嚴格控制市民出行。市民除生病就醫、疫情防控工作需要和在保障公共事業運行、群眾生活及其他涉及重要國計民生的重要崗位上班外，原則上不得外出。

通告又要求實行臨時交通管制。嚴格控制人員進出，進入溫嶺各卡點對非溫嶺籍車輛、人員一律勸返。對已發現確診病例的村（社區）、住宅區等重點區域，一律實行封閉式管理，嚴禁人員進出，僅允許每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員，戴上口罩出門採購生活物資，或者由屬地做好生活保障。

此外，通告又要求嚴禁人員聚集，嚴肅處理打牌、打麻將等聚集活動，嚴禁一切聚集性的活動，包括集聚聊天、跳廣場舞等。

除了湖北部分城市外，新型肺炎疫情最嚴重的城市是溫州，而溫嶺市西面毗連溫州樂清市。據台州官方公布，2月1日0-24時，台州報告新型冠狀病毒感染的肺炎新增確診病例5例，溫嶺佔3例。截至2月1日24時，台州累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例100例，溫嶺佔35例。

（綜合報道）