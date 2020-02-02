【武漢肺炎】武漢集中隔離確診、疑似、無法排除者和密切接觸者

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。重災區武漢宣布，對確診患者集中收治，疑似患者集中隔離，發熱患者、密切接觸者集中隔離觀察。

武漢宣布，進行「四類人員」的集中收治和隔離工作。（中新社）

武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部要求，全市各城區都在進行「四類人員」的集中收治和隔離工作，目的是有效控制傳染源，堅決切斷傳染途徑，堅決遏制疫情擴散。

指揮部要求，對確診的新型冠狀病毒感染的肺炎患者必須實行集中收治。重症患者必須送定點醫院入院治療，輕症患者無法全部進入定點醫院治療的，必須徵用其他醫院或酒店作為臨時治療區，集中收治。對疑似的新型冠狀病毒感染的肺炎患者必須實行集中隔離。重症患者必須入院治療，輕症患者無法入院隔離的，必須改造酒店作為臨時隔離區，進行集中隔離。

對無法明確排除新型冠狀病毒感染的肺炎可能的發熱患者，參照疑似患者進行集中隔離觀察。同時，已確診患者的密切接觸者也要參照發熱病人實行集中隔離觀察。

指揮部強調，具體隔離觀察時間根據醫學檢查結果確定。拒絕配合的隔離者，將由公安機關依法協助強制執行。隔離期間，各區免費提供食宿、醫學觀察和治療。其他發熱病人由社區繼續落實居家隔離觀察措施。

湖北省召開會議，要求對所有疑似病例進行集中隔離。（中新社）

另一方面，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部今日（2日）亦召開會議，要求對所有疑似病例進行集中隔離。先隔離再檢測、再診療，嚴防交叉感染。會議同時強調，相關領導幹部對床位情況不清者、相關醫院拒收造成傳染者，要倒查責任。