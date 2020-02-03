【武漢疫情】四川醫療隊出征武漢　川航「英雄機長」劉傳健執飛

武漢肺炎疫情擴散迅速，全社會紛紛出手援助。日前，四川第三批援助湖北醫療隊醫護人員和物資已奔赴武漢。

據《四川日報》2月2日報道，四川第三批援助湖北醫療隊醫護人員和物資將乘坐3U8101次航班奔赴武漢。此次運輸任務由四川航空承運，執飛機長是「中國民航英雄機長」劉傳健。

據川航有關人士介紹，劉傳健是主動請纓執飛運輸任務，新冠肺炎疫情狙擊戰打響以來，停飛了不少航班，但運輸保障航班還在飛行，公司內部不少黨員主動請戰，劉傳健就是其中之一。

報道稱，疫情發生後，劉傳健一直關注着事態進展。

1月26日，劉傳健在微博上寫道：「每天刷着疫情的消息，真的很沉重。致敬奮戰在一線的醫護和工作人員！面對複雜、多變的形勢，願國人一起努力，少一些抱怨，多一些理解。希望一切順利渡過吧。」

1月29日，他又在微博上寫道：「面對疫情，積極防控，擔責、盡責……時刻做好服務準備！」

2月2日下午14時，劉傳健接受採訪稱，他正在進行飛行前的相關準備。「這就是一次正常的飛行任務，沒有啥。」

據悉，本次奔赴武漢的3U8101次航班，於2月2日16時起飛，當日18時抵達武漢，這也是四川省第三批援助湖北醫療隊，共126名隊員。

截至目前，四川省已經有兩批援鄂醫療隊飛武漢，均由川航執飛。第一批138名醫療隊員1月25日啟程出征。第二批派出的150名隊員，分別來自省衛生健康委機關，廣元市、綿陽市、宜賓市、自貢市、樂山市、遂寧市的28家醫院和中國醫學科學院輸血研究所。

劉傳健，1972年11月出生，中共黨員。2018年5月14日，四川航空公司3U8633航班執行重慶到拉薩航班，在成都區域巡航階段，駕駛艙右座前擋風玻璃破裂脱落，機長劉傳健在氣流吹襲和大量儀表被破壞的情況下，組織機組正確處置，飛機最終安全備降成都雙流機場，所有乘客平安落地。