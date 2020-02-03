【武漢肺炎】深圳版「小湯山」醫院開建　建成後可增千張床位

在新型冠狀病毒肺炎重災區湖北武漢，當局早前決定參照2003年沙士期間北京建成的小湯山醫院，建設板房形式醫院「武漢火神山醫院」及「武漢雷神山醫院」，其後各地版本的「小湯山」醫院也陸續建設。 深圳官方指會加快深圳市第三人民醫院二期建設，短時間內能夠增加1000張床位來應對救治病人的需要，被網友稱為「深圳版小湯山」。

深圳市第三人民醫院（南方科技大學第二附屬醫院）是目前負責收治深圳市所有新型冠狀病毒感染確診病例的指定醫院。（網上圖片）

1月21日，廣東省政府新聞辦舉辦新聞發布會，並公布了全省30家定點醫院，其中深圳市只有一家，為深圳市第三人民醫院。據內媒報道，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生後，深圳全部確診和疑似病例患者集中在深圳市第三人民醫院救治。1月28日晚，為騰出適量隔離床位，該醫院啟動新型冠狀病毒核酸檢測陰性患者轉診。

2月1日，深圳市政府副市長、市疫情防控指揮部副總指揮吳以環、深圳市衛健委主任羅樂宣表示，會加快深圳市第三人民醫院二期建設，短時間內能夠增加1000張床位來應對救治病人的需要。吳以環說：「按照『寧可備而不用，不可用而不備』的要求，深圳市第三人民醫院轉移了普通的病人，騰出了1100張床來保障收治能力，同時也加快了深圳市第三人民醫院二期建設。」

據深視新聞報道，二期項目緊鄰深圳市第三人民醫院，施工隊伍已經進駐，記者在施工現場看到，20多台挖掘機、推土機正在平整土地，預計項目面積將超過6萬平方米。讀特新聞客戶端指，記者連夜探訪建設工地，發現施工隊伍正連夜搶建。

據深圳市衛健委公布的數據，截至2月2日24時，深圳的新型肺炎病例已累計達226例，為廣東省病例最多的城市。

（綜合報道）