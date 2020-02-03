【武漢肺炎】深圳確診病例增至245宗　廣東省確診破700宗

武漢肺炎疫情持續。官方公布的數字顯示，截至今日（3日）中午12時，廣東省確診個案已達725宗，深圳確診病例亦增至245宗。

深圳確診病例增至245宗。（資料圖片）

廣東省衛健委公布，截至今日（3日）中午12時，深圳累計確診245例，比2日24時增加 19例。累計報告確診病例中，男性116例、女性129例。

目前，重症24例、危重症5例，無死亡病例，累計出院10例。235例確診病例均在深圳市第三人民醫院隔離治療。670例密切接觸者正在接受醫學觀察。

2月2日晚，深圳市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部辦公室，發布《深圳市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部辦公室關於延遲疫情重點地區有關人員返深》的通告（以下簡稱“通告”），通知現在仍在湖北的人員，暫時不需返深工作、上學。

廣東省內14人已經出院

廣東省方面，截至2月3日12時，全省累計報告確診病例725例。3日0-12時全省新增確診病例42例，新增確診病例中，深圳市19例、廣州市11例、珠海市4例、肇慶市3例、佛山市2例、汕頭市1例、清遠市1例、梅州市1例。另有疑似病例195例。有2680名密切接觸者正在接受醫學觀察。

截至2月3日12時，廣東省在院的711確診病例中，危重22例，重症58例，普通型631例。累計出院14例。無死亡病例。