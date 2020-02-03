【武漢肺炎】習近平再主持中央政治局常委會　研究加強疫情防控

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續。中共總書記習近平今天（3日）再次主持召開中央政治局常務委員會會議，研究加強肺炎疫情防控工作。

這是繼1月25日中共宣布成立應對疫情工作領導小組之後，中共高層第二次召開針對肺炎疫情的會議。

據報道，中共中央政治局常務委員會在會議上，聽取中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組和有關部門關於疫情防控工作情況的匯報，研究下一步疫情防控工作。中共總書記習近平主持會議並發表重要講話。

習近平首先代表黨中央，向奮戰在全國疫情防控工作一線的廣大幹部職工、醫療衛生工作者和科研人員、人民解放軍指戰員和各方面人員致以崇高的敬意，向患病者及其家屬表示誠摯的慰問。

習近平在講話中指出，在黨中央集中統一領導下，在各方面共同努力下，防控工作正有力開展。他強調，做好疫情防控工作，直接關系人民生命安全和身體健康，直接關系經濟社會大局穩定，也事關我國對外開放。現在，最關鍵的問題就是把落實工作抓實抓細。

習近平指出，疫情防控要堅持全國一盤棋。各級黨委和政府必須堅決服從黨中央統一指揮、統一協調、統一調度，做到令行禁止。各地區各部門必須增強大局意識和全局觀念，堅決服從中央應對疫情工作領導小組及國務院聯防聯控機制的指揮。在疫情防控工作中，要堅決反對形式主義、官僚主義，讓基層幹部把更多精力投入到疫情防控第一線。對黨中央決策部署貫徹落實不力的，對不服從統一指揮和調度、本位主義嚴重的，對不敢擔當、作風漂浮、推諉扯皮的，除追究直接責任人的責任外，情節嚴重的還要對黨政主要領導進行問責。對失職瀆職的，要依紀依法懲處。

會議強調，要著力做好重點地區疫情防控工作。湖北省特別是武漢市仍然是全國疫情防控的重中之重。會議指出，要全力以赴救治患者，保障醫療防護物資供應，努力提高收治率和治愈率、降低感染率和病死率。這是當前防控工作的突出任務。

會議強調，要加大科研攻關力度。要科學論證病毒來源，盡快查明傳染源和傳播途徑，密切跟蹤病毒變異情況，及時研究防控策略和措施。要加強有效藥品和疫苗研發，注重科研攻關與臨床、防控實踐相結合。

會議指出，要切實維護正常經濟社會秩序。在加強疫情防控的同時，努力保持生產生活平穩有序。要妥善處理疫情防控中出現的各類矛盾和問題，加強社會治安工作，依法嚴厲打擊利用疫情哄抬物價、囤積居奇、趁火打劫等擾亂社會秩序的違法犯罪行為，嚴厲打擊制售假劣藥品、醫療器械、醫用衛生材料等違法犯罪行為，堅決依法打擊各類違法犯罪，維護社會穩定和國家安全。

會議強調，要做好宣傳教育和輿論引導工作，要深入宣傳黨中央重大決策部署，充分報道各地區各部門聯防聯控的措施成效，生動講述防疫抗疫一線的感人事跡，講好中國抗擊疫情故事，展現中國人民團結一心、同舟共濟的精神風貌，凝聚眾志成城抗疫情的強大力量。要加大對傳染病防治法的宣傳教育，引導全社會依法行動、依法行事。要正視存在的問題，及時發布權威信息，回應群眾的關切，增強及時性、針對性和專業性，引導群眾增強信心、堅定信心。要加強網絡媒體管控，推動落實主體責任、主管責任、監管責任。要繼續做好同世界衛生組織、有關國家和地區的溝通協調，促進疫情信息共享和防控策略協調。

會議強調，這次疫情是對我國治理體系和能力的一次大考，我們一定要總結經驗、吸取教訓。要針對這次疫情應對中暴露出來的短板和不足，健全國家應急管理體系，提高處理急難險重任務能力。要對公共衛生環境進行徹底排查整治，補齊公共衛生短板。要加強市場監管，堅決取締和嚴厲打擊非法野生動物市場和貿易，從源頭上控制重大公共衛生風險。要加強法治建設，強化公共衛生法治保障。要系統梳理國家儲備體系短板，提升儲備效能，優化關鍵物資生產能力佈局。

會議還研究了其他事項。