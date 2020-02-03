【武漢疫情】多國向華捐助防疫物資　外交部：患難見真情

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情持續蔓延，多國向中國捐助了疫情的防控物資。對此，中方表示「患難見真情」。

隨着新型冠狀病毒感染的肺炎疫情持續擴散，中國對防疫物資有極大需求。（AP）

在2月3日舉行的中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，「截至目前，多少國家已經向中國提供了人道主義援助？哪些國家正準備向中方提供援助？現在中國最需要的物資是什麼？」

新聞發言人華春瑩就上述問題回應稱，疫情發生以來，一些國家通過不同方式向中方表達了抗擊疫情的理解和支持。截至2月2日中午，韓國、日本、英國、法國、土耳其、巴基斯坦、哈薩克斯坦、匈牙利、伊朗、白俄羅斯、印度尼西亞等11國和聯合國兒基會向中方捐助的疫情防控物資已運抵中國。

1月31日，由南航北方分公司CZ628航班搭載的日本川崎市向瀋陽市捐贈的8萬隻醫用口罩抵達瀋陽桃仙國際機場。（中新社）

她接着表示，「此外，一些國家各界友好人士也紛紛主動通過各種方式對中國抗擊疫情表示支持。患難見真情，在此一併向他們表示感謝！」

至於中國最需要的物資，華春瑩指出，中方現在最急需的是防疫醫療物資，如醫用口罩、防護服、護目鏡等。

自武漢疫情爆發以來，隨着確診人數的不斷增加，醫療物資成最大問題。此前在1月末，湖北多家醫院相繼發布公告向社會緊急徵集醫療物資，引起廣泛關注。

2月1日，廣州實行線上預約、線下購買口罩的第一天，民眾來到指定門店購買口罩。（中新社）

對於物資緊缺一事，國家發展改革委副主任連維良在2月3日國新辦發布會上表示，現在正全力以赴、日夜兼程增產擴能醫用口罩，已經取得了重要進展，已經按1倍以上的規模組織了醫用N95口罩產能，準備好原料並啟動增產增供。

中國工業和信息化部黨組成員、總工程師田玉龍在同一場合也表示，總體來看，湖北物資告急的情況已經得到了大大緩解，目前屬於「緊平衡」的狀態。物資供應方面，正在復工復產，還是需要一點時間的。

田玉龍強調，湖北產能恢復非常快。特別是在醫用防護服、護目鏡等醫療物資上，湖北的產能已經上來了，大大緩解了前線的醫用物資緊缺問題。