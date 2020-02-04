【武漢肺炎】湖北新增確診病例2345例　累計13522例

撰文：蘇子牧
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據湖北省衛計委最新數據，2月3日0時至24時，湖北省新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例2,345例，新增死亡64例。
其中：武漢市1,242例、黃石市71例、十堰市35例、襄陽市84例、宜昌市60例、荊州市114例、荊門市55例、鄂州市26例、孝感市202例、黃岡市176例、咸寧市52例、隨州市183例、恩施州12例、仙桃市19例、天門市2例、潛江市9例、神農架林區3例。
另外，湖北新增死亡64例。其中：武漢市48例、襄陽市1例、宜昌市2例、荊州市1例、荊門市3例、鄂州市3例、孝感市3例、黃岡市2例、隨州市1例。新增出院101例。其中：武漢市79例、黃石市1例、十堰市4例、宜昌市1例、荊州市3例、鄂州市2例、孝感市2例、黃岡市9例。
截至2020年2月3日24時，湖北省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例13,522例。其中：武漢市6,384例、黃石市405例、十堰市291例、襄陽市632例、宜昌市452例、荊州市613例、荊門市400例、鄂州市332例、孝感市1,120例、黃岡市1,422例、咸寧市348例、隨州市641例、恩施州123例、仙桃市188例、天門市117例、潛江市44例、神農架林區10例。
已治癒出院396例，死亡414例。其中：武漢市313例、黃石市2例、襄陽市1例、宜昌市3例、荊州市7例、荊門市14例、鄂州市18例、孝感市17例、黃岡市19例、隨州市6例、仙桃市3例、天門市10例、潛江市1例。
目前，仍在院治療10,990例。其中：重症1,567例、危重症576例，均在定點醫療機構接受隔離治療。累計追蹤密切接觸者68,988人，尚在接受醫學觀察58,544人。