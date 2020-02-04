【武漢肺炎】外交部：美方多次表示願向中方提供援助　望早日到位

武漢肺炎疫情持續擴散，引全社會關注。關於美方涉疫情言論，中國外交部2月4日表示，疫情發生後，美政府未提供任何實質性幫助​​​。中方注意到美方多次表示願向中方提供援助，希望有關援助早日到位。

2月4日，中國外交部發言人華春瑩表示，「當前，中國政府和人民正在全力以赴抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情。我們採取了果斷、有效措施，全力遏制疫情蔓延，防控工作正在逐步取得成效。雖然此次新型冠狀病毒肺炎感染的人數較多，但中國境內病死率非常低，僅為2.1%，遠遠低於埃博拉（伊波拉）、非典（SARS）、中東呼吸綜合症（MERS）等傳染病。」

她強調，目前治癒率還在不斷上升，中方完全有信心、有能力打贏這場疫情阻擊戰。此外，中方抗擊疫情努力得到世衛組織（WHO）和國際社會充分肯定。

針對美國總統特朗普（Donald Trump）2月2日接受採訪稱，美方基本上關閉了來自中國的通道，不能讓成千上萬可能感染病毒的人入境。美中關係很好，美方正向中方提供巨大幫助。

對此，華春瑩回應稱，美方理應採取客觀公正、冷靜理性態度，不作過度反應，尊重和配合中方防控努力，同中國和國際社會和國際社會一道抗擊新冠肺炎疫情。中方注意到美方多次表示願向中方提供援助，希望有關援助早日到位。

值得關注的是，隨着疫情不斷擴散，截至2月2日中午，韓國、日本、英國、法國、土耳其、巴基斯坦、哈薩克、匈牙利、伊朗、白俄羅斯、印度尼西亞等11國和聯合國兒基會向中方捐助的疫情防控物資已運抵中國。

華春瑩在2月3日回應稱，疫情發生以來，一些國家通過不同方式向中方表達了抗擊疫情的理解和支持，並直言「患難見真情」。

至於中國最需要的物資，華春瑩指出，中方現在最急需的是防疫醫療物資，如醫用口罩、防護服、護目鏡等。

自武漢疫情爆發以來，隨着確診人數的不斷增加，醫療物資成最大問題。此前在1月末，湖北多家醫院相繼發佈公告向社會緊急徵集醫療物資，引起廣泛關注。