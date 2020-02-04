【武漢肺炎】因應疫情　中國外交部首用微信群開記者會

中國外交部2月3日召開例行記者會，此次卻有別於以往在中國外交部「藍廳」接待各國記者，而是首次舉行網上例行記者會，與200多位記者共同開會，中國外交部發言人華春瑩先送出1段語音訊息，內容稱「非常時期，非常方式，相信很快我們就又可以照常在藍廳見面啦！」

此次網上例行記者會共持續65分鐘，華春瑩回答關於中國「抗疫」措施、疫情涉外訊息等20個問題，她以中文作答，並及時送出英文翻譯供外媒記者閲讀。

華春瑩在微信上發出的開場白。（外交部發言人辦公室微博）

華春瑩表示，2月4日的記者會同樣也會在網絡上進行，正規記者會恢復時間將擇期另行公告。

中國武漢肺炎疫情嚴峻，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）連日稱讚中國政府，並要求各國不必暫緩前往中國旅遊，華春瑩在記者會中以此痛批美國採取過度限制措施，違背世衛建議。

華春瑩指出，中國相當重視公民的生命安全和身體健康，目前祭出最嚴格、最全面的防控措施，大幅超越世衛建議和《國際衛生條例》的要求，而秘書長譚德塞也已表明，之所以將疫情定調為突發公共衛生事件，主要是為衛生體系脆弱、公共衛生能力不足的國家提供援助，並非針對中國。

華春瑩細數譚德塞對中國的讚許，還提及世衛組織不贊成甚至反對對中國採取旅行禁令，並且多次表示中國採取的舉措堅定有力，對中方戰勝疫情始終充滿信心，絕大多數國家聽取世衛組織建議，採取合理的防疫措施，但卻有的國家不這麼做。

華春瑩痛批，美國等一些防疫能力強大、防疫設施先進的發達國家率先採取了過度的限制措施，與世衛組織的建議相違背，中方希望有關國家客觀、理性看待疫情及中方防控工作，按照《國際衛生條例》有關規定及世衛組織提出的專業、權威建議，採取適當舉措，避免對國際旅行形成不必要干擾。