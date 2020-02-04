【武漢肺炎】「無湖北接觸史」兩病例「消失」？官方：正接受治療

上海市政府在2月3日舉行新聞發佈會，通報稱，上海迄今確診203例新型冠狀病毒肺炎病例，其中，115例有湖北居住或旅行史，8例有湖北以外地區居住或旅行史，80例有相關病例接觸史。 但在上述信息中，上海官方並未提及此前公布的 「兩例無湖北接觸史」確診病例。對此，官方表示，這兩例病患實際上有湖北接觸史，目前正在接受治療。

武漢肺炎疫情蔓延持續，中國多地都加強了對疫情的防控。（AP）

「湖北接觸病例」的「離奇失蹤」引發外界熱議。對此，上海市衛健委2月4日回應稱，流行病學調查是一個過程，兩宗個案此前表示並無接觸史，工作人員在反覆摸底流調中獲悉，兩宗個案確有湖北接觸史。

據內媒《新聞晨報》報道，「兩例無湖北接觸史」出現在1月30日早上上海市衛健委通報數據中，「截至1月29日24時，上海市累計發現確診病例101例，其中，男性54例，女性47例；年齡最大88歲，最小7歲；76例有湖北居住或旅行史，1例有廣東旅行史並曾食用野生動物，22例有相關確診病例接觸史，2例無湖北接觸史。」

對於這兩例無湖北接觸史，上海市民都很關心。上海市衛健委也曾在1月30日的市府新聞發佈會上進行過具體介紹：「上海這兩個病例是父女，父親81歲，女兒52歲，他們在1月12日出現咳嗽、乏力，1月29日確診為新型冠狀病毒肺炎，目前正在進行隔離治療。」