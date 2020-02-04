【武漢肺炎】科技部：瑞德西韋藥物今抵中國　期待臨床試驗效果

國家衛生健康委今日（4日）召開新聞發布會，介紹加強新型冠狀病毒感染的肺炎重症患者醫療救治有關情況。 對於近日網絡熱議的抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir），科技部生物中心副主任孫燕榮在會中透露，這批藥物會在今天下午抵達國內，她期待臨床試驗中能夠取得一個良好的療效。 此外，孫燕榮還稱，專家目前已發現了磷酸氯喹（Chloroquine Phosphate）、法匹拉韋（favipiravir）以及中成藥中一批具有抗病毒活性的上市藥物。

科技部生物中心副主任孫燕榮在記者會上介紹有關抗病毒藥物情況。（香港01直播截圖）

中日友好醫院官網周日（2日）發布消息稱，該院在武漢疫區牽頭開展瑞德西韋治療新型冠狀病毒臨床研究，或為抗擊疫情帶來曙光。

孫燕榮今日表示，瑞德西韋是一種在國外已經應用於治療伊波拉病毒感染的藥物，目前在國外沒有完成全部的臨床實驗，但在相關科研中已經展現出了較好的效果。她表示，日前國家藥監局已經通知申請單位中日友好醫院和中國醫學科學院可以開展臨床試驗，「期待在臨床試驗中能夠取得良好的療效，預計這批藥物會在今天下午抵達國內。」

孫燕榮還說，自從疫情發生以來，在藥物研發方面，科技部主要還是將提高治癒率、降低病死率作為應急科研攻關的重中之重。除了瑞德西韋之外，科技部組織的專家還發現了磷酸氯喹、法匹拉韋，以及中成藥中一批具有抗病毒活性的上市藥物。

據其介紹，磷酸氯喹是已經上市的一種抗瘧藥，在體外研究中展示出非常好的抗新型冠狀病毒的活性。現在科技部正在加緊、遞次推進動物實驗和臨床試驗。在臨床試驗中已經初步顯示出來了磷酸氯喹對這次新型冠狀病毒肺炎是具有一定療效，往後還會進行系統研究。

圖為2019新型冠狀病毒影像。（China CDC）

而在病原學研究方面，孫燕榮介紹，目前已經能夠實現在短時間內快速分離新型冠狀病毒，並且實現了全基因組的測序，將在最快時間內向國際社會公布。在疫苗研究方面，因為本次面臨的是一個新型冠狀病毒，所以為了提高成功率，正在並行推進多個技術，以實現疫苗研發的成功。

（綜合報道）