【武漢肺炎】研究其他事項準備軍管　中央要問責湖北負責人嗎

「對照習近平總書記重要講話精神深刻反思，堅決服從黨中央對疫情防控工作的集中統一領導……」「深刻反思在這場地方治理體系和治理能力大考中的不足，認真汲取教訓……」，這是2月3日晚湖北省委書記蔣超良在一次省委常委會（同時也是武漢肺炎疫情防控指揮部會議）期間所做的政治表態。

2月3日當天，中共最高領導人習近平主持召開有關此次武漢肺炎疫情的第二次政治局常委會議。在這次會議上，中共高層不僅對「不服從統一指揮和調度、本位主義嚴重的，對不敢擔當、作風漂浮、推諉扯皮的（行為）」給予警告，威脅追究直接責任人責任，問責黨政主要領導甚至懲處失職瀆職者，據透露還「研究了其他事項」。

武漢疫情防控不力，湖北整個官僚體系可能已失去中央信任。（AP）

正是在此背景下，第二天（2月4日），湖北省紀委監委率先發難，就湖北省紅十字會調撥緊缺醫用物資不力對其常務副會長張欽等人給予處分，其中張欽本人被直接免職。同日，武漢市統計局副局長夏國華被免職，武漢市發改委兼統計局局長孟武康和武漢市政府辦公廳副主任黃志彤被誡勉談話，3人受處分據稱也與救援物資違規分配有關……

迹象顯示，中共可能不會等到疫情局勢遏制後才啟動問責程序，「清算」有可能與抗疫情同時推進。

輿論懷疑北京相當不滿湖北和武漢官場表現，並極有可能在民怨沸騰的情況下問責湖北和武漢主要黨政負責人。

首先，這次疫情應對後續由習近平親自部署、親自指揮，並且成立了由李克強掛帥的中央領導小組。具體執行層面，中央下令建立的武漢火神山醫院，甚至武漢市民生活物資配送供應，目前均已經由軍方負責接管。也即是說，儘管湖北省委書記蔣超良和省長王曉東依然是湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部指揮長，但其指揮調度權力已經受到相當制約。而且，消息稱，由中國國務院副總理孫春蘭掛帥的中央督導組仍然在監督着湖北省的政府應對措施實施等。

湖北省委書記蔣超良。（網絡圖片）

其次，事實上，在武漢疫情蔓延期間，作為湖北省最高負責人，蔣超良及其團隊的表現被置於聚光燈下，已受到猛烈的指責。外界一直指責湖北和武漢黨政官員在武漢疫情蔓延的早期存在消極怠惰、指揮混亂，甚至知情不報、刻意隱瞞等行為。

2019年12月末武漢肺炎疫情發生後顯然沒有得到應用的重視。湖北省和武漢市黨政高層一直到2020年1月20日前後還在頻繁參與春節前的例行官方活動，譬如當月召開的省「兩會」、慰問地方駐軍、視察省內扶貧脱困甚至還組織觀看群體性的新春聯歡活動等，而這些活動均與防疫無關。

在此次2月3日晚蔣超良表示兩次深刻反省之前，多名湖北省和武漢市高層多次公開以個人身份進行表態。比如，王曉東公開在新聞發佈會上致歉，「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以後，讓黨中央和全國人民揪心，我們感到非常痛心，非常內疚，也非常自責。」湖北省委副書記、武漢市委書記馬國強則更自省道，「我現在是一種內疚、愧疚、自責的心態，如果早採取嚴厲的管控措施，結果會比現在好，對全國各地的影響要小，也會讓黨中央、國務院少操心。」

再次，北京其實已經開始動作，並多次喊話湖北官場。同是在2月3日，中組部召開了電視電話會議，中組部部長陳希警告說，形式主義、官僚主義是打贏疫情防控阻擊戰的大敵，要堅決防止高高在上，浮在表面，空喊口號……

中組部部長陳希警告說，形式主義、官僚主義是打贏疫情防控阻擊戰的大敵。（資料圖片）

2月3日中共召開應對武漢肺炎疫情的第二次政治局常委會。新華社通稿最末出現「會議還研究了其他事項」，這在中共政治話語中帶有特定含義， 一般多在每月例行的中央政治局會議上指的是省部級人事安排；而此次「級別更高」，出現在政治局常委會會議的表述中，是否暗示更高層面更重要的人事調整？

應對重大公共事件，中央政治局常委會召開專門會議研究部署，其來有自。近期如兩次應對武漢肺炎疫情，遠期如2018年8月聽取關於吉林長春長生公司問題疫苗案件調查及有關問責情況的匯報，2015年聽取天津大爆炸的處置匯報，其中只有2018年8月新華社通稿出現「研究其他事項表述」，當時國家市場監管總局黨組書記、副局長畢井泉引咎辭職。

不過，可以對照的是2003年非典，當時中共中央政治局常委會在4月17日召開會議，專門聽取有關部門關於非典型肺炎防治工作的匯報。會議通稿雖然沒有出現其他事項表述，但是隨後時任衛生部長張文康和北京市長孟學農相繼被免。

目前，雖然正值武漢肺炎疫情防控的關鍵周期，但如果原有的行政機器運作已然出現問題，甚至成為疫情防控的巨大障礙，恐怕很難保證中共不會採取當年那樣的緊急應對措施，以確保將損失降至最低。