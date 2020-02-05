【武漢肺炎】內地確診2.4萬宗　最大疫區武漢治癒人數已超死亡數

武漢肺炎疫情持續。2月5日，國家衛健委最新數據顯示，內地2月4日新增確診病例3,887例，新增重症病例431例，新增死亡病例65例，至490例，新增治癒出院病例262例，至892例，新增疑似病例3,971例。 值得一提的是，最大疫區武漢市目前的治癒出院人數為371人，已超越累計死亡人數362人。

隨着疫情發展迅速，武漢於2月4日搶建方艙醫院。（AP）

截至2月4日24時，內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例24,324例，現有重症病例3,219例，累計死亡病例490例，累計治癒出院病例892例，現有疑似病例23,260例。

目前累計追蹤到密切接觸者252,154人，當日解除醫學觀察18,457人，現有185,555人正在接受醫學觀察。

據了解，2月4日的新增治癒出院病例262例，為疫情爆發以來，內地單日治癒出院人數最多次一日，也是首次突破200宗。

目前，全國治愈人數持續增加，已顯著超過死亡病例。（百度全國疫情趨勢圖）

至於疫情最嚴重湖北，2月4日全天新增病例3,156例，當中重災區武漢市新增1,967例。目前湖北累計確診病例16,678例，累計死亡479例；武漢市8,351例，死亡362例。

值得一提的是，湖北全省治癒出院人數為522人，武漢市目前的治癒出院人數為371人，均已超越累計死亡人數。