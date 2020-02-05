【武漢肺炎】64歲女患者多次隱瞞武漢行程　遭深圳警方立案偵查

新型冠狀病毒肺炎病情在內地持續擴散，除疫情最嚴重的湖北省外，廣東省也是重災區，截至昨日（4日），廣東已錄得870宗確診病例，其中深圳市佔289宗。 深圳市疾控中心周日（2日）曾表示，當地發生3宗本地社區傳播病例，患者近兩周內均未曾離開深圳，均無明確湖北接觸史。但內媒《證券時報》昨日報道，上述3宗病例中的一名64歲女患者隱瞞了從湖北武漢到深圳探親的行程，在公共場所也未採取任何防護措施。她目前因涉嫌危害公共安全罪，遭深圳警方立案偵查。

深圳市第三人民醫院（南方科技大學第二附屬醫院）是目前負責收治深圳市所有新型冠狀病毒感染確診病例的指定醫院。（網上圖片）

據深圳公安官方微博消息，涉事范姓女患者與丈夫籍貫為湖北孝感，二人在1月21日從湖北武漢乘坐火車到深圳探望女兒。抵達深圳後，范婦在家人的陪同下於1月22日、1月23日分別前往明月社康中心、福田區人民醫院就診。在就診過程中，范婦始終隱瞞從疫情發生地到深圳的行程。

深圳公安稱，及至1月26日，范婦在深圳福田區人民醫院被確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例，在轉移至深圳市第三人民醫院接受救治後，她仍繼續隱瞞從疫情發生地到深圳的事情。此外，范婦來到深圳後，在乘坐公共交通工具以及在人員聚集的公共場所停留過程中，均未採取任何防護措施。

通報指，依據《中華人民共和國刑法》和《中華人民共和國傳染病防治法》等相關規定，范婦的行為涉嫌以危險方法危害公共安全罪，公安機關已對其立案偵查。至於范婦親屬幫助其隱瞞相關事實的情況，警方也將進一步調查。

（綜合報道）