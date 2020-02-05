【武漢疫情】親歷者手記：一場大眾反應嚴重遲滯的防疫戰

2020年第一隻黑天鵝從武漢飛出，逐漸蔓延成一場國際公共安全緊急事件（PHEIC），處於風暴中心的中國中部城市武漢，在1月23日宣布封城之後，作為一座擁有1100萬人口的城市，正式成為這場「抗疫」的前線。

在互聯網發達的今日，人們透過社交平台捕捉更多新聞之外的細節，感染人數上升的猛烈勢頭，幾乎讓每個人相信這場戰役不會與自身無關。筆者1月20日乘高鐵從北京經武漢抵達長沙，彼時與疫情有關的消息還並未引起恐慌，高鐵在武漢站停留20分鐘期間，不斷有乘客上下車。人群密集的高鐵站候車室，戴口罩的人也並不多，據當時官方披露數據，全國感染人數累計198例，然而回顧這20多日發生了甚麼？——感染數字已然翻了百倍，遠超17年前的沙士疫情。

2月1日，受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，貴陽北站內的旅客佩戴口罩候車。（中新社）

「20多日彷彿一世紀漫長」

防範意識抵達基層之前，需經過幾輪強化才能最終轉換成一場全民行動。遇上春節，大部分人的重心依舊是怎麼過好這個年。直到疫情在武漢封城之後，感染人數依舊劇烈攀升，專家說的拐點遲遲未到，而政府層面也出於維護穩定的慣性思維或多或少阻滯了防疫行動升級，這20多日的時間，彷彿有一個世紀那麼漫長。

湖南長沙與武漢毗鄰，在中國工程院院士、抗擊沙士的主要人物鍾南山對傳媒披露新型冠狀病毒具有人傳人特點的時候，湖南還並未出現確診案例，筆者走訪長沙周邊縣城看到，置辦年貨的人較之往年並未減少，儘管武漢開始頻繁告急，但一線之隔的長沙過年氣氛並未受到過多影響。然而，形勢在幾日之內便發生了巨大變化，1月22日長沙湘雅醫院收治第一個確診病例，從政府再到社區居委會層層加碼的疫情防控宣傳中，人們開始警惕起來，恐慌亦隨之蔓延，微信群組漸漸充斥各種關於疫情的討論，當然，也存在經過加工和誇大的不實短片與謠言。

我們後來得知，武漢正式封城前，有大量鄂（湖北）字開頭的車牌湧入相鄰的長沙、岳陽等地，此外，在武漢務工的湖南人在武漢出現疫情苗頭之後開始大量反鄉，這部分人中便有後續的確診案例，有的人目前還處在醫學監控之下。

疫情引起人們重視後，作者家鄉的口罩、消毒液等物資全面斷貨。（資料圖片）

醫療物資斷貨 中藥配方售罄

家中長輩好不容易在藥店買到5個口罩之後，終於意識到這次疫情的嚴重性，此時全城口罩、消毒液、消毒酒精等物資已經全面斷貨。社區居委會、農村村委會出動宣傳，號召居民減少走親訪友，不過，在縣城還沒有出現確診病例的情況下，從新聞上獲得的消息並沒有過多改變人們在春節期間的行為慣例。

春節當日，朋友隨父母一同前往親戚家拜年，進門之後發現屋內有一些陌生面孔，一番寒暄之後離開，返回家中時猛然想起親戚家中的孫女便是嫁到湖北荊州，今天看到的陌生面孔便是孫女的婆家一家人。朋友回來之後十分後怕，親戚家收留湖北人的消息傳出後，村委會隨即介入調查。

受疫情影響，往年農曆正月初六便已陸續開張的店鋪，直到初十依舊大門緊閉，曾經熱鬧的農貿市場也早已沒了聚集的人群，只有零星的攤位售賣蔬菜供應日常所需。

與疫情有關的任何風吹草動持續挑動人們敏感的神經，微信群裏流傳出一副中藥配方，據傳是某著名中醫所開，可以有效防禦病毒。不到1日時間，全縣藥店中與配方相關藥材均告售罄。

繼武漢之後，鄰近的黃岡市亦宣布「封城」。（資料圖片）

大眾期待「雷霆手段」？

隨着疫情擴散，防疫手段也在逐步升級。春節過後，公共交通全部中斷，如果說縣城最大的變化是街道上人影變得稀少，那麼鄉鎮農村的手段則顯得更加粗暴，堵路、封村，禁止外來人員進入成為標配。與長沙僅相隔52公里的株洲市，每個社區都通過電話問詢的方式掌握居民動態，某小區出現一例確診患者之後，社區第一時間在通過微信在居民群裏通報。

除藥店按規定必須營業之外，米廠員工較之往年開工更早，據了解，是為了防止居民因為恐慌屯糧。

與武漢緊鄰的湖北黃岡市確診病例後來也不斷上升，封城之後，2月1日再度出台行人管制措施，最大限度減少人員流動。網絡上相關新聞下的一篇評論寫道：「此刻雷霆手段也是菩薩心腸」，獲得不少讃好，或許可以說是此時群體心理的映照。