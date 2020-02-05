2020年「中央一號文件」發布：鎖定脫貧和「補短板」兩大重點任務

據新華社消息，中共中央、國務院今天（5日）發布2020年指導「三農」（農業、農村和農民）工作的「中央一號文件」，明確2020年兩大重點任務是「集中力量完成打贏脫貧攻堅戰」和「補上全面小康『三農』領域突出短板」，並提出一系列政策舉措。

這份文件題為《中共中央 國務院關於抓好「三農」領域重點工作確保如期實現全面小康的意見》，是21世紀以來第17個指導「三農」工作的中央一號文件。

全文共5個部份，分別是「堅決打贏脫貧攻堅戰」、「對標全面建成小康社會加快補上農村基礎設施和公共服務短板」、「保障重要農產品有效供給和促進農民持續增收」、「加強農村基層治理」和「強化農村補短板保障措施」。

中國貧困戶脫貧被視為重要課題。（資料圖片）

文件指出，2020年是全面建成小康社會目標實現之年，是全面打贏脫貧攻堅戰收官之年。中共中央認為，完成上述兩大目標任務，必須攻克脫貧攻堅最後堡壘，必須補上全面小康「三農」領域突出短板。

文件確定，集中力量完成打贏脫貧攻堅戰和補上全面小康「三農」領域突出短板兩大重點任務，持續抓好農業穩產保供和農民增收，推進農業高質量發展，保持農村社會和諧穩定，提升農民群眾獲得感、幸福感、安全感，確保脫貧攻堅戰圓滿收官，確保農村同步全面建成小康社會。

中央農村工作領導小組辦公室有關負責人表示，面對國內外風險挑戰明顯上升、經濟下行壓力加大的複雜局面，穩住農業基本盤、發揮「三農」壓艙石作用至關重要，政策措施必須逐項抓好落實，確保如期完成任務。

（新華社）