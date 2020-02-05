【武漢肺炎】病毒檢測需求龐大　武漢7天建成「火眼」實驗室支援

新型冠狀病毒肺炎肆虐全國，重災區湖北武漢對病毒檢測需要量極大。周三（5日），專門用於新型冠狀病毒檢測的「火眼」實驗室在武漢交付使用，有助當地緩解檢測壓力。 實驗室由武漢華大基因公司建設，中交二航局負責施工，總面積近2000平米，在7天內建成，設計檢測能力達每天1萬人份。

專門用於新型冠狀病毒檢測的「火眼」實驗室在武漢交付使用。

據悉，中交二航局自1月29日接到任務，從武漢各單位緊急調集人員近300名、各類車輛和設備20餘台，在7天內完成高標準、高密封負壓實驗室的建設任務。

不同於常規的房建工程，實驗室的建設對氣流控制、負壓環境有近乎嚴苛的要求，以杜絕實驗過程中傳染因子外泄的重大隱患。中交二航局暖通工程師夏銳表示，為確保空氣流向符合要求，他們對送排風管布局、風口位置等關鍵信息進行反復確認，保證暖通施工滿足空氣單向流動的標準。

負責排水工程的二航局職工張錦夜則稱，新冠肺炎病毒可能通過糞便、污水系統傳播。根據設計方案，標準製備間、樣本接受間等直接接觸病毒的實驗室，所產生的廢水需單獨裝桶，經滅菌、冷卻後轉運至建築外單獨處理；其他實驗室無傳染風險的廢水，才可排入生活污水系統。一切從實驗室排出的廢水，都不可錯接到雨水、空調冷凝水等清潔排水系統中，最大限度降低對環境的影響。

據悉，目前湖北省新型冠狀病毒檢測量為每日4000份，檢測需要量極大。建成實驗室可讓所有待排查和有需求的人員盡快得到明確的檢測結果，極大緩解檢測壓力，實現大人群的群防群控。

（湖北之聲）