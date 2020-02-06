【武漢肺炎】李蘭娟「幫兒子買藥」？內媒：其公司不涉及藥物研發

2月4日晚，李蘭娟團隊宣布，阿比朵爾（中國藥監管理局審批名稱為阿比多爾）、達蘆那韋兩種藥物可有效抑制新型冠狀病毒。 不過，有自媒體以「李蘭娟院士重磅推薦新藥為其兒子名下公司出品，只經過體外細胞初步測試」為題對李蘭娟及其於2月4日晚發佈的科研進展進行了質疑。 對此，內地媒體《時代週報》指，李蘭娟及其子名下公司並不涉及藥物研發，而起對於藥物主要也是進行篩選，從而發現其對新型冠狀病毒的抑制作用。

2月4日下午，李蘭娟宣佈，其團隊在體外細胞實驗中初步發現：阿比多爾在10~30微摩爾濃度下，與藥物未處理的對照組比較，能有效抑制冠狀病毒達到60倍，並且顯著抑制病毒對細胞的病變效應；達蘆那韋在300微摩爾濃度下，能顯著抑制病毒複製，與未用藥物處理組比較，抑制效率達280倍。

李蘭娟建議將阿比多爾、達蘆那韋兩款藥物，列入國家衛健委《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第六版）》。

基於李蘭娟團隊的初步發現和推薦，2月5日上午有自媒體發佈了文章《李蘭娟院士重磅推薦新藥為其兒子名下公司出品，只經過體外細胞初步測試》，指「阿比朵爾」和「達蘆那韋」兩個藥物，是杭州華卓信息科技等機構的研究成果。

據查顯示，李蘭娟與其子鄭傑分別為杭州華卓信息科技的董事、董事長。有自媒體質疑，李蘭娟是否是在「幫兒子買藥」？

2月1日，李蘭娟率領團隊從杭州出發前往湖北。（中新社）

媒體調查發現，杭州華卓信息科技的主營業務為打造新一代基於互聯網的醫療信息平台，與醫藥研發並不相關。

而李蘭娟團隊的研究成果，並不是阿比多爾和達蘆那韋兩款藥物本身，而是篩選、發現他們對新型冠狀病毒的抑制作用。

據《新京報》報道，阿比朵爾系前蘇聯藥物化學研究中心研發，早前，廣州醫科大學附屬第一醫院申請了阿比朵爾製備預防和治療SARS病毒藥物。

2月2日淩晨4時35分，上海南開往重慶北的Z256次列車穩穩停靠武昌站，由李蘭娟（右2）帶領的10人左右醫療團隊下車。（中新社）

另據查詢中國藥品監督管理局網站信息，有6家企業生產相關藥物，分別為：石藥集團歐意藥業、石家莊中碩製藥、江蘇吳中醫藥、江蘇漣水製藥、石家莊四藥和海南先聲藥業。

而達蘆那韋商品名稱為普澤力，由西安楊森製藥有限公司研發（強生在華子公司），2018年7月23日在中國正式獲批上市。

根據查詢李蘭娟與上述7家企業的關聯後發現，並無直接利益關聯。

至於對院士或其家屬開辦企業的質疑，中國並無法律禁止這一做法。相反，為鼓勵院士通過創業將科研成果向實際應用轉化，一些城市或者機構出台了不少鼓勵措施。