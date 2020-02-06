【武漢肺炎．直播】國務院記者會　介紹春運錯峰返程防疫等情況

﻿新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散。今日（6日）召開的國務院聯防聯控機制新聞發布會，介紹春運錯峰返程疫情防控、交通運輸服務保障等相關工作情況。

與會嘉賓包括：交通運輸部新聞發言人、運輸服務司副司長蔡團結，中國民航局運輸司司長于彪，以及國家郵政局市場監管司副司長侯延波。台下嘉賓則有中國國家鐵路集團有限公司客運部主任黃欣，以及天津市疾病預防控制中心傳染病預防控制室主任張穎。

中國民航局運輸司司長于彪。（香港01直播）

主持人通報疫情情況。2月5日0至24時，各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3694例，其中湖北2987例；新增治癒出院病例261例，其中湖北113例；當日解除醫學觀察的密切接觸者21365人。新增重症病例640例，其中湖北564例；新增死亡病例73例，其中湖北70例、天津1例、黑龍江1例、貴州1例；新增疑似病例5328例，其中湖北3230例。

截至2月5日24時，各省（區、市）和新疆生產建設兵團隔離治療26302例，其中重症病例3859例，累計報告確診病例28018例，累計治癒出院1153例，累計死亡病例563例，現有疑似病例24702例。累計追蹤到密切接觸者282813人，尚在醫學觀察的密切接觸者186354人。