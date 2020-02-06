【武漢肺炎】國務院印發指引：中低風險人員佩戴的口罩可重複使用

《新華社》周四（6日）報道，國務院應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控機制日前印發《不同人群預防新型冠狀病毒感染口罩選擇和使用技術指引》，指在保障公眾健康的前提下，正確保存、消毒可適當延長部分口罩使用時間和使用次數。此外，中低風險人員佩戴的口罩可反覆多次使用。

在香港，長者到觀塘遊樂場領取口罩。（歐嘉樂攝）

據悉，該指引來自國家衛健委，其將不同人群對新型冠狀病毒環境污染的暴露風險劃分為高風險、較高風險、中等風險、較低風險和低風險五個等級。

根據指引，普通民眾處於超市、商場、交通工具、升降機等人員密集區，室內辦公環境，學校，醫療機構（除發熱門診）等場所時，都屬於較低風險暴露人員，建議佩戴一次性醫用口罩（兒童選用功能相當產品）。

民眾在居家、通風良好和人員密度低的室內外場所活動時，則屬於低風險暴露人員，可不佩戴口罩。 非醫用口罩，如棉紗、活性炭和海綿等口罩具有一定防護效果，也有降低咳嗽、噴嚏和說話等產生的飛沫播散的作用，可視情選用。

Ｑ：口罩在甚麼情況下需要更換？

指引明確，醫用標準的防護口罩均有使用期限，口罩專人專用，人員間不能交叉使用。高風險人員在結束工作、中途進餐（飲水）、入廁等脫下防護裝置後，重新進入需更換；口罩被患者血液、呼吸道/鼻腔分泌物，以及其他體液污染要立即更換；較高風險人員在接診高度疑似患者後需更換。 其他風險類別暴露人員佩戴的口罩可反覆多次使用。口罩佩戴前按規程洗手，佩戴時避免接觸口罩內側。口罩髒污、變形、損壞、有異味時需及時更換。

Ｑ：使用過的口罩如何正確保存、清洗和消毒？

指引建議，如需再次使用的口罩，可懸掛在潔淨、乾燥通風處，或將其放置在清潔、透氣的紙袋中。 口罩需單獨存放，避免彼此接觸，並標識口罩使用人員。 醫用標準防護口罩不能清洗，也不可使用消毒劑、加熱等方法進行消毒；自吸過濾式呼吸器（全面型或半面型）和動力送風過濾式呼吸器的清洗參照說明書進行；棉紗口罩可清洗消毒，其他非醫用口罩按說明書處理。

《不同人群預防新型冠狀病毒感染口罩選擇和使用技術指引》圖表。（人民日報）

中大呼吸系統科講座教授許樹昌此前指出，市民在使用口罩時，不應一個口罩用足全日，每個口罩可使用多長時間視乎情況。

醫學會前會長蔡堅醫生則表示，如果想要節省口罩，把口罩放入「全新未拆封」的信封，在特定的情況下，也可以重複使用。兒童免疫及傳染病專科醫生何學工亦指，放入信封是正確做法，信封有助吸收口罩上的水氣，而保持乾燥，有助抗病毒，更可維持口罩舒適度。

如何以信封延長口罩使用的方法（按圖了解）：

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此外，台灣泌尿科醫生陳偉寶周日（2日）在Facebook上發文稱，使用過的口罩其實也有「復活」方法，若沒有明顯結構損壞或受到污染，一般口罩可經消毒後重用，但僅限於同一名使用者。

其方法是將使用過的口罩平放，正反面均用紫外線燈照射約半小時即可；如果家中沒有醫學用的紫外線燈，可以用一般烘碗機內的紫外線燈，甚至陽光亦可以，把照射以後的口罩放在乾淨乾燥的環境中，靜置3日以上就可以再次使用。

陳偉寶強調，一般外科口罩復活要訣是「乾燥」，正常使用過後要處理的是口沫、黴菌和病毒，但不必滅菌；紫外光可以殺掉黴菌，然後在乾燥環境中靜置3日，這是有醫學根據的，因為在乾燥的環境中，病毒不經任何處理都會被消滅。

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針對有人在口罩上噴酒精消毒，北京急救中心培訓中心主任陳志指出，口罩能防護病毒，是因病毒會伴隨液體飛沫形成小顆粒，附在口罩上。 用酒精噴灑口罩表面，酒精揮發時會將裏面的水分一起帶走後，再使用時，被分離出來的病毒有可能被吸入。

不過，香港執業藥劑師協會會長鄭綺雯提醒，現時「一罩難求」，只能妥善收藏口罩以延長使用時間，但仍不鼓勵同一口罩用上兩三天。她認為如果沒有口罩，最好不要外出。

（綜合報道）