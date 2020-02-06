【武漢肺炎】雷神山醫院進入驗收及移交階段　可提供1500張病床

全國確診新型冠狀病毒肺炎的病例每日不斷增加，重災區湖北武漢疫情嚴峻，市內醫院床位不足，當地政府建設臨時醫院收治患者。 繼火神山醫院日前啟用後，官方周四（6日）通報稱，雷神山醫院當日已經開始驗收並逐步移交。 雷神山醫院總建築面積7.97萬平方米，分為醫療隔離區、醫護人員生活區、綜合後勤區三大分區，病床共1,500張。

雷神山醫院A區隔離病房內景。（武漢市城鄉建設局）

據武漢市城鄉建設局官方微信消息，經過十天十夜趕工，2月6日，武漢市城建局會同市衛健委組織雷神山醫院專案代建方地產集團、承建方中建三局開展雷神山醫院驗收工作並逐步移交。

據介紹，武漢雷神山醫院由中南建築設計院集團公司設計，武漢地產集團代建，中建三局承建。 醫院位於江夏區黃家湖，整體參照戰地醫院形式，採用模組化設計。其中，醫療隔離區呈魚骨狀分布，病房採用箱式板房形式；醫護人員生活區包含10棟建築，每間房均設有獨立衛生間，房內擺放3張上下鋪，可供6人居住；後側新增1棟專家樓、2棟後勤保障樓主體結構已經完成，正在內部裝修。

雷神山醫院工程經過十天十夜趕工完成。（新華社）

回顧雷神山醫院工程，武漢市城建局1月25日接到命令後組建現場指揮部，中南建築設計院集團公司於1月26日完成設計總體方案。 1月27日，中建三局動員進場施工，相繼調集逾萬人參與建設。

據悉，雷神山醫院將與火神山醫院合力收活武漢市內的確診患者，可提供共2,500張病床。 另外，參照解放軍機動醫療系統而改建的11間方艙醫院，其中3間位於洪山體育館、武漢客廳和武漢國際會展中心，已在周三（5日）開始收治病人，將提供4,400張病床。

（綜合報道）