【武漢肺炎】天津居民社區實施封閉管理　24小時嚴查進出人員

天津市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作指揮部周四（6日）通告，即日起全市居民社區實施封閉式管理，將24小時在社區進出通道嚴格核查來往人員、車輛，並要求杜絕社區內人員聚集。這也意味着天津成為內地首個對居民區實行封閉式管理的直轄市。

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，全國多地加強居民社區管控。（資料圖片／中新社）

通告稱，根據全市疫情防控需要，為應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情，有效防止疫情擴散蔓延，保障社區居民生命安全和身體健康，依據相關法律規定，全市居民社區實施封閉式管理。

通告要求，由社區幹部、社區民警、網格員、志願者組成專門隊伍，落實封閉管理等防控措施。所有社區關閉不必要的進出通道，進出人員均須佩戴口罩，對不戴口罩進出人員提醒勸返。 強行「闖崗、衝卡」的，由公安機關依法嚴肅處理。

通知還要求，嚴格核查登記社區來往人員、車輛。在社區進出通道設置24小時檢查點，對來往人員進行核查，對外來人員及外地返津的社區居民逐人進行登記。速遞、外賣人員一律禁止進入社區，由業主到社區大門外自取。

通告還稱，社區應詳細記錄人員資訊、進出時間、出入原因等資訊，並督促有症狀的居民及時就醫就診。居家隔離人員出現發熱、咳嗽、腹瀉、乏力等異常症狀，也必須及時向街道和社區衛生健康部門報告。

通告又要求加強出租屋管理，如出租方疏於管理或隱瞞不報造成出租房屋發生疫情的，將依法追究其責任。社區各類工程施工也要暫停，並杜絕社區內人員聚集；要求發現有聚集性活動的，要主動勸阻和舉報。

（綜合報道）