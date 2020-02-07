【武漢肺炎】衛建委：2月6日新增確診病例3143例，累計總數破三萬

2月7日，衛健委發布最新數據顯示，中國大陸2月6日新增確診病例3143例，新增治癒出院387例，新增死亡73例，累計確診31161例。 此外，當日解除醫學觀察的密切接觸者26762人，新增重症病例962例，新增疑似病例4833例。

截至2月6日24時，中國31個省累計確診病例31161例，累計治癒出院1,540例，現有確診病例28985例（其中重症病例4821例），累計死亡病例636例，現有疑似病例26359例。累計追蹤到密切接觸者314028人，尚在醫學觀察的密切接觸者186045人。

分省而言，湖北2月6日全天新增確診病例2447例，新增死亡69例，累計確診病例22112例，累計死亡618例。其中，武漢市累計11618例，孝感市2141例，黃岡市1897例。

2月6日12時至24時，重慶新增確診病例11例，新增重症病例2例，新增治癒出院9例，目累計確診411例，死亡2例。

2月6日，上海新增確診病例12例，其中3例為外地來滬人員，9例為上海常住人口。目前，上海累計確診269例，1例死亡，166例疑似病例正在排查中。

當前疫情形勢嚴峻，確診人數不斷攀升。儘管中共強力施策，但這仍未促成疫情「拐點」的到來。