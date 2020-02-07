【武漢肺炎】美抗病毒藥物已有「顯著效果」？專家：尚有待驗證

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，美國抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）臨床實驗在武漢啟動。 有網上傳言稱，該藥物已經在實驗中已經取得「顯著效果」。對此，中國專家表示，瑞德西韋實驗剛剛開始，作用尚有待驗證。

武漢肺炎疫情持續蔓延，中國近幾日確診人數持續增加。（AP）

據新華社2月6日報道，當晚抗病毒藥物瑞德西韋臨床試驗已在武漢金銀潭醫院啟動。據瑞德西韋臨床試驗項目負責人、中日友好醫院副院長曹彬教授介紹，總計擬入組761例患者，採用隨機、雙盲、安慰劑對照方法展開。首位受藥的是一位68歲的男性重症患者。 ​

針對網傳瑞德西韋在武漢「顯效」的傳聞，曹彬表示，這一說法不實。「臨床研究今天才開始，怎麼可能知道結果？」他強調，科學研究需要時間。

另據中國工程院院士、傳染病學專家鍾南山稱，臨床試驗可以加快綠色通道，但必須走程序。「很多實驗室找到一個苗頭，就希望馬上完全進入臨床，這個要小心，倫理審查一定要通過。臨床醫生還是要按臨床的規矩來做。」

此外，還有參與治療新冠狀病毒感染肺炎的醫生在接受美國《華爾街日報》採訪時特別強調，瑞德西韋必須經過更大量的臨床測試，才能確定其是否能「安全有效」的應對新型冠狀病毒。畢竟，雖然美國首位感染病例在使用該藥物後症狀緩解，這個臨床樣本太有限了，還不足以證明什麼。

吉利德科學全球首席醫療官Merdad Parsey博士也曾代表公司發表聲明稱，瑞得西韋尚未在任何國家獲得批准上市，其安全性和有效性也未被證實。在此次疫情中，瑞德西韋作為試驗性藥物，用於少數新型冠狀病毒感染者的急症治療。

據瞭解，瑞德西韋最早是吉利德針對埃博拉病毒研發的一款藥物，早前美國首例新型冠狀病毒肺炎患者使用該藥物後，病情得到緩解且沒有出現明顯的副作用，進而引發關注。

目前，美國藥企吉利德已與中國衛生部門達成了協議，支持對2019-nCoV感染者開展兩項臨床試驗，以確定瑞德西韋作為冠狀病毒潛在治療手段的安全性和有效性。