【武漢肺炎】北京確診病例近300宗　禁在疫情高發區人士返京

湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情不斷擴散，截止昨日（6日），內地錄得確診病例31,161宗，累計死亡病例636宗，累計康復出院1,540宗。 其中首都北京錄得確診病例有297宗。 農曆新年假期結束後，企業將陸續復工，北京肺炎疫情防控工作領導小組昨日召開會議，要求對疫情高發區計劃返京人員，提前聯繫告知暫不返京，並對已返京者嚴格採取居家觀察等措施。

2月5日，兩名工作人員在北京昌平與懷柔交界處的一處疫情防控點值守，記錄過往車輛及人員資料。（中新社）

會議沒有明確指出哪些省市或地區屬於「疫情高發區」。 而根據國家衛健委的數據，目前全國確診病例最多的5個省份分別是湖北（22,112宗）、廣東（1,018宗）、浙江（1,006宗）、河南（914宗）以及湖南（772宗）。

此外，會議還要求，針對疫情防控的薄弱環節，加強值班值守，構築嚴密的社區防控網路。 要做好確診病例資訊公開，相關街道社區要依靠群眾做好防控工作。醫學篩查要深入細緻、不留死角。各區、街鄉鎮都要重視發熱門診篩查，防止遺漏。全力做好患者救治工作。加強醫院感染預防與控制。

此前，按照北京市政府1月31日下發的通知要求，北京市企業職工因出差、探親訪友、回鄉等正在湖北地區的，要嚴格遵守湖北地區當地政府就疫情防控採取的措施，不得違反規定擅自離開湖北地區。

按照上述通知，2月10日，北京市的各類企業將迎來復工復產。 對此，北京昨日召開的會議強調，要加強復產復工後園區、樓宇、企業等人員密集場所的防疫工作，包括要加強體溫監測，做好發熱人員篩查，並做好高校在校學生健康管理和家屬區防疫工作。

2月3日，北京市豐台區馬家堡社區衛生服務中心，醫護人員為就診居民掀門簾，以防交叉感染。（中新社）

值得一提是，路透社早起引述5名知情人士稱，受肺炎疫情影響，中國正考慮推遲3月在北京召開的全國人大政協會議。據一名高級政府官員表示，當前工作重點仍是推動會議如期召開，但中方正在討論一系列選項，因為疫情似乎難以在3月前得到遏制，而「推遲是選項之一」。但消息目前尚未得到中國官方確認。