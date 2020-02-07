【武漢肺炎】國家衛健委向李文亮表哀悼：需要全社會更關愛醫務員

國務院聯防聯控機制今日（7日）召開新聞發布會，介紹進一步做好重點地區疫情防控工作、提高收治率治癒率和降低感染率病死率等相關情況。

與會嘉賓包括：國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華、國家衛健委醫政醫管局監察員郭燕紅、疾控中心流行病學首席專家、研究院吳尊友、北大第一醫院感染疾病科主任王貴強參加發布會。發布會由衛健委發言人宋樹立主持。

國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華。（香港01直播截圖）

衛健委：呼籲密切接觸者主動配合醫學觀察

尋找密切接觸者是疫情的防控重點，賀青華表示，對密切接觸者進行管理，應該是防止傳染病疫情擴散蔓延、降低感染率的重要措施，也是被實踐證明有效的管理手段之一。要準確的、及時地追蹤到這些密切接觸者，一方面需要一線的流調人員進行大量、細緻的流行病學調查。

二是需要借助大數據平台。三是需要基層社區組織、基層醫療衛生組織和疾病預防控制機構密切的配合。對於疑似病例、臨床診斷病例、確診病例和無症狀感染者的密切接觸者，發現以後實行集中的醫學隔離；對不具備條件的地區，可以採取居家隔離醫學觀察。這些措施提出以後，密切接觸者如果拒不執行的話，根據傳染病防治法的規定，可以由公安機關協助採取強制措施。

這些措施既有利於防止疫情的擴散，也有利於及時發現密切接觸者自身的健康狀況變化，一旦發病及時就醫。密切接觸者隔離觀察時間，根據目前對疾病的認識就是14天的潛伏期，14天之後沒有發現其他異常情況，就可以解除醫學觀察。

現場有中外記者提問。（香港01直播截圖）

衛健委：有專門的感染控制團隊指導武漢方艙醫院

有記者提到，武漢的方艙醫院已經陸續投入使用，不少網民會擔憂這種大通間的方式會造成交叉感染。還有不少入住的患者表示裏面的醫療生活條件相對比較差。

對此，郭燕紅回應稱，遇到的最大問題就是不斷增多的病人與有限的醫療資源之間的矛盾，建立和實施方艙醫院，就是要最大限度的擴充收治患者的容量，避免一些確診的患者在家庭或者在社會上造成對其他人員的感染。方艙醫院的做法是用最快的速度來有效擴充容量，提高患者的收治率。

郭說，對於方艙醫院來講，收治的都是輕型的患者。對於輕型患者的醫療工作，我們也做了非常大的努力，抽調了全國以及當地一共2000多名醫務人員，能夠為患者提供治療和護理。同時還調集了移動P3實驗室，因為在這住院的患者都是需要確診的輕型患者，能夠快速地通過PCR檢測以後入住到方艙醫院當中。

她表示，大家非常關心方艙醫院的感染問題，方艙醫院都是確診的病人，同時在診療過程中還需要排除流感等其他的呼吸系統的疾病，所以不會造成患者之間的交叉感染。對於方艙醫院，我們也有專門的感染控制的團隊來加以指導，方艙醫院是緩解醫療資源不足的一個有效方法。

國家衛健委醫政醫管局監察員郭燕紅。（香港01直播截圖）

如何提高收治率、治癒率並降低感染率和病死率？

郭燕红作介紹稱，在圍繞降低感染率方面，主要是加強疫情的監測，落實各項防控措施，特別是嚴格隔離疑似患者和密切接觸者，同步提升基層，特別是社區醫療衛生機構的健康促進和接診能力，進一步推動優化檢驗檢測手段，加速從發現病人到疑似和確診病例全過程的判定。

圍繞提高收治率方面，主要是堅持「四早」，早發現、早報告、早診斷、早隔離的原則，加強預檢分診和發熱門診的管理，提高早期識別和鑒別的能力。按照分散接診、迅速轉運、集中收治的原則，將疑似病人和確診病人轉運到定點的醫療機構進行救治，加強醫療保障，提高收治的能力。

圍繞提高治癒率方面，主要是不斷優化技術方案，目前診療方案已經修訂到了第五版，及時將臨床當中的一些行之有效的方法和經驗納入到診療方案當中，同時充分發揮中醫藥的優勢，加快實施藥物新方法的臨床應用。同時，為了提高治癒率，調集了全國的醫療資源，因為畢竟在湖北和武漢患者比較多，及時調派各方面的醫護力量來支持湖北，加強患者的救治。

在降低病死率方面，主要是進一步加強重症患者的管理。按照「四集中」原則，集中患者、集中專家、集中資源、集中救治，把重症病人集中到綜合實力最強的醫療機構，同時在國家層面組成國家級的專家組，特別是有高級別的專家組，由鍾南山院士團隊擔綱，加強對重症患者醫療救治的指導。同時還在動態監測了解湖北和武漢的資源缺口，不斷加強調度，提供援助。此外，高度重視醫務人員的防護工作，無論是在診療方案當中還是在指導方面，包括專家團隊，都不斷為臨床提供支持，加強防護，最大限度的降低醫務人員感染的風險。

記者會現場。（香港01直播截圖）

衛健委今日在通報疫情情況時強調，全國新增報告確診病例數連續兩天明顯下降，提示前期疫情防控措施效果進一步顯現。據介紹，2月6日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3143宗（湖北2447宗）。

衛健委發言人宋樹立稱，國家衛生健康委對李文亮醫生逝世表示深切哀悼。（香港01直播截圖）

衛健委：向李文亮醫生表示深切哀悼

記者會開始後，主持人宋樹立特別提到，湖北省武漢市中心醫院李文亮醫生在抗擊疫情中感染新型冠狀病毒肺炎，經全力救治不幸逝世，國家衛生健康委表示深切哀悼，向李文亮醫生的家屬表示誠摯慰問。

宋樹立表示，疫情發生以來，廣大醫務工作者不顧個人安危、捨小家為大家、迎難而上、英勇奮戰在抗疫最前線，為保護人民生命健康作出了重大貢獻，我們表示崇高敬意。當前，抗擊疫情正處於關鍵時期，防控形勢依然嚴峻複雜，需要全社會更加關心關愛醫務人員，團結一致，萬眾一心，共克時艱，堅決打贏疫情防控阻擊戰。