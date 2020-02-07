【武漢肺炎】感染人數持續上升背後原因：揭秘病毒核酸檢測過程

武漢疫情仍在持續擴散。2月7日，據國家衛健委最新數據顯示，內地2月6日新增確診病例3,143例，新增治癒出院387例，新增死亡73例，累計確診31,161例。另外，當日解除醫學觀察的密切接觸者26,762人，新增重症病例962例，新增疑似病例4,833例。

武漢疑似和確診病例不斷增加，在相關病情的診斷過程中，病毒核酸檢測起着關鍵作用。作為疫情重災區的武漢，武漢華中科大同濟醫院作為核酸檢測機構，每日接收大量核酸檢測樣本。

在新型肺炎患者的確診過程中，核酸試劑的短缺曾對疫情控制造成嚴重影響。（新華社）

2月5日，央視探訪武漢華中科大同濟醫院分子診斷與遺傳學實驗室，請專家解讀核酸檢測過程，解答感染人數持續上升的背後原因。

檢驗科孫自鏞主任介紹，確診病例出現明顯增長首先是因為檢測能力的提升。越來越多符合條件的實驗室加入到檢測機構行列中。同時，早期開展檢測的實驗室也通過多種方法擴大檢測能力。目前，華中科大同濟醫院每日的核酸檢測能力是1,000到1,200例新型冠狀病毒樣本。

2月6日，昆明市第一人民醫院(南區)的醫務工作者進行新型冠狀病毒核酸檢測。（中新社）

有些網友存在疑惑，現在檢測盒的生產數量上來了，為什麼檢測速度沒跟上？

對此，華中科大同濟醫院分子診斷與遺傳學實驗室的專家說，樣本從採集到檢測需要經過滅活、核酸提取、試劑反應等多個過程。檢測環節多、風險高。樣本運輸、數據錄入、反應敏度控制等一系列過程都會影響檢測時間。一例送到實驗室的樣本平均經過4小時至6個小時可以獲得檢測結果。對於樣本的檢測結果，既要保證速度，更要保證質量。為此，華中科大同濟醫院分子診斷與遺傳學實驗室實行「換人不換崗」的制度，24小時聯動。