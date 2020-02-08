【武漢肺炎】國家衛健委：暫統一稱「新冠肺炎」　英文簡稱NCP

國務院聯防聯控機制今日（8日）15時召開新聞發布會，介紹疫情防控中維護市場秩序等相關情況。

與會嘉賓包括：國家市場監督管理總局執法稽查局局長楊紅燦，國家市場監督管理總局價監競爭局副局長陳志江，國家藥監局器械註冊司稽查專員江德元，疾控中心傳染病預防控制處研究院馮錄召，主持人為衛健委發言人宋樹立。

國家市場監督管理總局執法稽查局局長楊紅燦。（香港01直播截圖）

市監總局：嚴查口罩投機漲價者

目前口罩等防疫物資供不應求，政府大力號召相關企業復工、復產。現在有不少生產口罩的廠家表明生產成本增加，甚至被迫停產。陳志江回應，這個問題是目前出現的新問題，前期市場監管總局在打擊口罩哄抬價格方面主要集中在銷售端，就是已經生產出來的口罩。現在目前生產端問題日益突顯，特別是口罩等防控物資、製造設備和原材料價格上漲過快，這個問題引起了中央高度重視，要求我們要嚴查投機漲價者。

陳志江表示，目前有四項措施應對口罩生產端問題。一是摸底數，通過工信部和市場監管總局登記註冊的系統，摸清口罩等防控物資生產設備和原材料企業的基本情況。二是重拳出擊，要求各地市場監管部門持續加大檢查力度，一經查實疫情期間口罩等生產設備製造原材料企業確實存在哄抬價格等違法行為，將從重、從嚴、從快查處並公開曝光。市場監管總局將下發通知，對口罩等設備，原材料哄抬價格將聯合打擊。

三是要引導相關企業加入市場監管總局倡導的保價格、保質量、保供應行動，讓企業自覺恪守商業道德，承擔社會責任。據陳志江介紹，還要做好服務，市場監管總局將全力支持口罩等防控物資恢復和新增產能，特事特辦，開通綠色通道，確保企業盡快開工投產。

國家藥監局器械註冊司稽查專員江德元。（香港01直播截圖）

藥監局：檢測試劑一旦有成熟產品，將納入應急審批程序

有記者提問，近日網上有報道質疑核算檢測試劑的有效性問題，國家藥監局在非常短的時間內審批了7家企業的7個核算檢測產品，其安全性和有效性究竟如何？

江德元介紹，疫情發生後，國家藥監局迅速啟動醫療器械應急審批程序，全力加快審批速度。1月22日，對新冠肺炎病毒核酸檢測試劑產品進行了評估和審核，確定納入應急審批程序的產品範圍。之後，國家藥品監管局先後批准了7家企業7個產品註冊。他表示，對於新冠肺炎病毒快速檢測試劑，一旦有成熟的產品，將繼續組織納入應急審批程序進行評估和審核。

江說，國家藥品監管局已經批准的產品所採用的檢測方法都是目前診療方案當中明確的檢測方法，已經批准的產品都有相應的臨床使用實踐，企業按照要求完成了產品的註冊檢驗，質量管理體系核查，提交了臨床評價資料和相應的研究資料，經過嚴格的審評程序，相關資料表明，產品性能能夠達到技術要求的規定，企業的質量體系符合要求，產品安全性、有效性和質量可控性可以得到保障。

同時，為了保障已經批准產品上市後的質量安全，國家藥品監管局已經要求省級藥品監管部門加強對上述產品生產企業的監督檢查，落實企業的主體責任，確保產品的質量安全。

國家市場監督管理總局價監競爭局副局長陳志江回答記者提問。（香港01直播截圖）

市監總局：民生商品價格平穩

陳志江在記者會上介紹，受傳統春節期間和疫情防控措施的多種因素疊加影響，前一段時間米袋子、菜籃子等重要民生商品價格在個別地區和個別時段的確出現了一定幅度的上漲。近期通過監測的40個城市數據來看，總體來說米袋子、菜籃子這個重要的民生商品價格基本平穩，供應充足，一些果蔬類的價格下降比較明顯。

陳透露，截止到2月7日，市場監管部門已經立案涉及民生商品的案件360多宗，已經處罰100多宗。同時，國家市場監管總局官網已經曝光了7宗重要的民生商品價格違法案件。

記者向嘉賓提問。（香港01直播截圖）

發布會現場有記者問，根據現在的情況來看疫情可能源於野生動物，對於野生動物的違規交易監管方面採取了哪些措施？

楊紅燦回答稱，從1月21號公告下發到2月6號，全國市場監管部門共檢查經營場所149.8萬次，監測電商平台、網站40.1萬次，停業整頓市場及經營戶3700餘家，督促下架、刪除、屏蔽信息7.7萬條，聯合林草、農業等部門風控隔離飼養繁育場所16000餘個。

楊介紹，下一步，國家市場監管總局將指導各地市場監管部門，嚴格落實市場監管總局等五部門關於聯合開展野生動物違規交易專項執法行動的通知，強化執法聯動，突出案件查辦，案例打擊任何形勢的野生動物違規交易行為。涉嫌犯罪的移送公安機關，同時要加強宣傳教育，倡導文明飲食文化，引導消費者不購買和食用非法捕獲交易的野生動物。

國家衛健委發言人宋樹立宣布，新型冠狀病毒感染的肺炎統一稱謂為「新型冠狀病毒肺炎」，簡稱「新冠肺炎」。（香港01直播截圖）

主持人宋樹立在現場發布關於新冠病毒感染的肺炎暫命名的通知，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制成員現決定，將新型冠狀病毒感染的肺炎暫時統一命名為「新型冠狀病毒肺炎」，簡稱「新冠肺炎」，英文名為Novel Coronavirus Pneumonia，簡稱為NCP。

宋並表示，全國累計報告確診病例數連續4天超過現有疑似病例數，差距持續增大，提示疑似病例甄別步伐加快，有利於疑似病例和確診病例分別得到科學、規範的處置。