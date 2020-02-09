【武漢肺炎】商務部：500間企業重點保供　庫存4萬噸急需品

武漢﻿肺炎疫情持續擴散。今日（9日）召開的國務院聯防聯控機制新聞發布會，介紹重要生活物資生產保供有關情況。

與會嘉賓包括：國家發展改革委經貿司副司長陳達，農業農村部種植業司副司長楊禮勝，農業農村部畜牧獸醫局副局長孔亮，商務部市場運行司副司長王斌，中國疾病預防控制中心傳染病預防控制處研究員馮錄召。主持人為國家衛健委新聞發言人米鋒。台下專家則包括北京大學人民醫院呼吸內科主任高占成。

商務部市場運行司副司長王斌。（01直播）

王斌表示，往年春節，農貿市場、社區菜店這些中小商貿企業大多會提前歇業，員工返鄉過年，各地的生活必需品供應主要還是靠大型的連鎖企業。這些中小企業過去大多是在正月十五前後就可以陸續開業，但是今年的情況不同。受疫情的影響，企業復工經營面臨人手不夠、物流不暢、客流不足的問題，整體復工的進度明顯慢於往年。目前，大型連鎖超市分店的開業率是在95%左右，大型百貨商場、購物中心開業率在35%左右，和居民比較近的菜市場、社區菜店、農貿市場，恢復開門營業比往年明顯遲緩。

當前，疫情防控仍然是首要任務，商貿流通和服務場所是人流聚集流動的主要公共空間，隨着春節返程人員增加，大中城市生活必需品供應需求擴大，加快推進商貿企業的復工的重要性和迫切性進一步凸顯。商務部貫徹落實恢復生產經營的總體考慮是，在抓實疫情防控措施的前提下，指導地方科學評估、分級管控、突出重點、逐步擴圍。具體說就是疫情比較嚴重的地區要優先組織生活必需品經營企業復工，增加供應店，方便群眾生活。疫情不那麼嚴重的地區，要適當擴大多業態經營範圍，不能再搞「一刀切」、一管了之。

商務部具體已採取3項措施：一是提前動員部署。2月1日商務部就印發了進一步強化生活必需品市場供應保障工作的通知，指導各地組織動員商貿企業通過臨時頂崗、合理排班、動態調崗等靈活措施，統籌安排人員上崗，持續提供購物、餐飲、衛生保潔等基本生活服務。會同發改委指導連鎖經營協會發起保供穩價、持續開業的倡議，近300家大型的零售企業的20多萬個門店積極響應。

二是細化防控指導。商務部聯合衛健委共同印發了做好生活服務業企業新冠肺炎疫情防控工作的通知，部署各地指導復工企業嚴格做好上崗員工、上架商品、經營場所、設施設備、採購進貨、促銷活動等各個環節的疫情防控。共同發布了零售、餐飲企業經營服務防控指南，向企業介紹新冠肺炎的病原學特點，提出了員工上崗防護、顧客測量體溫、經營場所消毒通風、開展無接觸的外賣配送等一系列復工經營操作的規程和要求。

三是加強防護保障。商務部聯合發改委印發了保障流通企業防護用品需要的通知，部署、摸清並多渠道解決一線員工需要的防護用品和消殺物資的貨源，確保一線企業員工防疫安全。

下一步，商務部將會同相關部門抓緊推動落實，也請各地防疫部門對企業復工給予防護指導，必要時可開展檢查驗收。請交通、公安、農業等部門協助解決封村封路、阻斷交通等問題，確保農產品調運、農民返工順利順暢。

國家發展改革委經貿司副司長陳達。（01直播）

陳達表示，復工復產對於市場保供作用非常大，發改委已會同有關部門督促各地在做好疫情防控工作的基礎上有序組織重點領域企業復工復產，確保重要的醫用物資、生活必需品的供應。目前除湖北省外，全國其他30個省份均已部署安排企業復工復產。據監測，截止到2月7日，全國口罩生產企業按產能計算的復工率已經達到73%；全國重點監測的糧食生產、加工企業的復工率達94.6%；天然氣、電力、成品油供應充足；民航、鐵路、水路運輸網絡營運正常。

發改委將繼續會同有關部門指導各地切實處理好疫情防控與復工復產的關係，重點圍繞「三個保障」，也就是保障復工復產的用工，保障原輔料和產成品的運輸，保障返崗員工的防護3個重點，着力做好3方面工作：

一是推動企業員工錯峰有序返程返崗。比如指導地方統籌制定分類分批覆工復產的方案，為實現錯峰返程創造條件。交通物流、人員供應、醫用物資、生活必需品的生產銷售等重點領域要保障條件，繼續推進復工復產。

二是推動產業鏈、上下游協調運行。主要的企業、核心的企業復工，如果供應原料出問題，生產也會受到影響，如果產出的產品運不出去，生產也會受到影響，所以要積極採取措施，保障產成品和原輔料的運輸。比如，將關鍵的原輔料、醫用物資、食品等生活必需品納入應急運輸的保障範圍，嚴禁擅自設卡攔截、阻斷貨運通道等違法行為。

三是推動企業認真落實各項防疫要求。比如指導企業建立健全日常清潔、消毒和通風制度，降低相關場所的人員密度。這裏需要強調的是，疫情嚴重的地區，仍要集中精力抓好疫情防控工作，同時根據後期防控工作進展，穩妥有序地推進復工復產。

商務部：500間企業重點保供 庫存4萬噸急需品

王斌表示，各部門密切配合，正在解決當前運輸當中的問題和人手比較少的問題。普遍一個共識就是要加快恢復生產，加快恢復開門營業，這是一個主要的方向。疫情發生以後，商務部做了充分的準備，對相關大中城市出現返程可能比較集中、生活必需品需求增加的情況做了部署。

商務部確定了500間重點保供企業，其中400間是生產企業，50間大型農產品批發市場，20間全國骨幹的跨區域的連鎖企業集團，還有10大電商平台，還有一部份餐飲企業，總共是500間。這些企業現在已經摸清了庫存情況，以及可調出的商品在哪裏，主要圍繞着蔬菜、肉蛋奶、糧油，包括方便食品，這些急需的商品。這些庫存初步估算合計在一起可以達到4萬噸的調出量，一旦哪個城市出現了緊急情況，需要調運，商務部可以會同有關部門立即組織實施。當然，主體責任還得各個地方、各個城市來自己保證日常的供應。

農業農村部種植業司副司長楊禮勝。（01直播）

楊禮勝表示，每年春節長假結束以後，流動人口和學生都會大量返回大中城市，對這種情況，這些城市多年來有成熟的做法，應對今年的特殊情況，農業農村部主要圍繞多產出一點，能採收上來，還能賣得出去做一些工作。重點從以下幾個方面努力做好工作：

一是強化督促指導。近期，農業農村部會同有關部門先後印發了抓好蔬菜生產、保障「菜籃子」產品正常流通秩序，做好蔬菜、肉蛋奶等產品穩產保供的3個通知，要求各地落實好「菜籃子」市場負責制，強化調運組織管理，維護生產資料流通秩序，支持企業及早復工。同時，組織農業農村部蔬菜專家指導組制定發布當前蔬菜生產技術指導意見，指導各地加強田間管理，落實防災減災技術措施，努力增加市場供應。遼寧省設施蔬菜面積178萬畝，新增10.2萬畝，廣西自治區去年第四季度露地蔬菜的種植面積930萬畝，按年增加65萬畝。重慶僅大足區一個區就擴種了22萬畝油菜薹。同時，南方各省還有800多萬畝擴種蔬菜的潛力。

「菜籃子」是1988年農業部首次提出建設的惠民工程，目的是解決廣大老百姓吃菜難、緩解農副產品供求矛盾。內容包括整個副食品，如肉、禽、蛋、奶、水產品、蔬菜、水果。

二是加強生產監測與調度。及時調度南方各省露地蔬菜主產區、北方設施蔬菜主產區在田作物生產信息，了解掌握湖北武漢等城市蔬菜和肉蛋奶供應情況，推動廣西百色、海南三亞等地與武漢市有關方面建立產銷對接的信息交流機制，收集整理養殖企業復產進度及存在的突出問題，對重點地區開展針對性的指導幫扶。對於近期返程客流增加，將重點關注北上廣等大城市蔬菜供應情況，協調蔬菜生產大省點對點對接，保障生產供應。

三是加大政策支持力度。及時向國務院聯防聯控機制反映運輸不暢、運輸難或市場關閉、飼料肥料生產資料運力不足的問題，主要是由發改委來反饋這方面的信息。推動落實湖北省蔬菜發展資金2億元，專門用於緩解湖北省當前蔬菜生產中用工難的問題，指導各地加快落實畜牧良種補貼、畜禽糞污處理等政策措施，推動畜牧業恢復生產。

四是積極發揮社會組織作用。組織中國蔬菜協會、中國畜牧業協會、中國飼料工業協會和中國奶業協會等社會組織，調度情況、研判形勢，提出對策建議，倡導開展互助對接，促進本行業本產業穩定發展。

記者會現場。（01直播）

陳達表示，每年春節假期結束後，隨着大量務工人員返程，糧油、肉、蛋、奶、蔬菜等生活必需品需求都會增加，今年疫情防控的因素疊加，生活必需品保供壓力比往年要大一些。為此，發改委會同商務部等有關部門正在並將繼續着力做好3個方面的工作：

一是進一步完善監測預警處置機制。在現有的實時監測基礎上，進一步增加監測的力量，加大監測的頻次，突出重點品種、重點地區，對供應方面的苗頭性問題做到早發現、早處置。 二是進一步增加生活物資的市場供給。在做好疫情防控工作的基礎上，積極支持生活必需品的相關企業推進復工復產，奠定市場供應的物資基礎。同時繼續推動大中城市及其周邊的相關骨幹企業增加可供調運、可供使用的資源，做好相關城市之間的供需銜接。 三是進一步增強持續的調節調運能力，在調節方面，主要是指導各地發揮好當地的大型骨幹生產流通企業的作用，引導企業增加重要生活物資的商業庫存。

同時針對政府儲備薄弱的品種，指導城市政府制定增儲計劃，哪個品種儲備少了多增加一點。調運方面主要是協調督促各地嚴格落實重要生活物資運輸順暢通行的相關規定和要求，一段時間以來，相關部門都已經出台了保障重要生活物資順暢運輸的相關規定和要求，所以一定要落實好。同時着力破解區域範圍之內「最先一公里」起運，也就是在田間地頭村口起運，以及「最後一公里」末端配送的梗阻問題，提升生活物資調運能力。

記者會現場。（01直播）

商務部：湖北生活必需品價格進一步回落

王斌表示，商務部做好生活必需品市場供應工作，主要介紹3個方面的情況：

一是湖北和武漢市生活必需品市場供應。連日來，湖北生活必需品市場運行總體平穩，庫存基本穩定，生活必需品價格進一步回落。全省重點的調查大米、面條、食用油、禽肉、牛奶商業庫存可以保障10-15天的供應，豬肉、雞蛋可以保障5天左右的供應，蔬菜動態庫存可以保障3天左右的供應。這是動態庫存，每天銷貨以後還有持續的貨源補充進來。武漢市生活必需品供應狀況明顯改善。2月7日，白沙洲和四季美兩大批發市場蔬菜交易量達到3000噸左右，較前幾天大幅增加。其中，四季美市場70%的蔬菜商戶已經恢復了營業，武商、中百、中商三大超市的肉類可以滿足5-10天的銷售。還有一些大型企業，在武漢的庫存可以滿足凍肉消費40天左右的存量。

武漢市政府正在推動逐步恢復農貿市場經營，組織露天馬路市場營業，截止到2月8日已經有14個露天馬路市場開始營業。這兩天，馬路市場攤位上售賣的既有馬鈴薯、蘿蔔、大蔥等耐用耐儲的大路菜，也有當季新葉菜。大路菜主要來自白沙洲、四季美從全國各地調集來的貨源，鮮葉菜主要是馬路市場的這些攤主開車到武漢周邊的農戶地裏採購而來的。這些馬路市場比較開闊，不用排隊，周邊的居民還是非常願意到這裏來採購。另外，一些電商平台和大型的商超探索開展蔬菜的套餐預售模式，也就是說頭天可以通過微信下單，第二天自己到店去自取，這種方式提高了效率，減輕了流通企業的負擔，減少了人流聚集，受到市民的歡迎。這種方式是值得各地推廣的。

二是全國生活必需品市場供應情況。疫情發生以來，人民群眾對生活必需品供應更加關注，需求階段性增加，加上春節期間零售網點開業率不高，人手不足，物流配送不暢等因素，前期部份省市出現了局部城市有恐慌性集中採購的問題，一些零售終端的蔬菜、糧油、即食麵等部份品種出現了空架的現象。對此，商務部會同有關部門和地方迅速採取措施，指導零售企業及時調運補貨，增加上貨的頻次，及時向社會發布市場供給的狀況，引導消費者理性消費，穩定市場預期，相關情況已經得到有效的緩解。

記者會現場。（01直播）

目前，全國生活必需品市場供應總體充足，品種豐富，價格基本平穩，後續還有堅實的生產供應基礎。2月8日，全國的糧油價格保持平穩，肉類價格變動不大，禽產品價格小幅下降，蔬菜價格略有上漲，水果價格小幅回落。元宵節當天各大商超普遍加大備貨，蔬菜、肉類、湯圓等商品銷售大幅增長。個別地區、時段、品種仍存在短暫缺貨現象，如鮮肉、鮮菜、口罩、消毒液等不一定能夠及時供應。當前的防疫防控任務十分艱巨，物流不暢、人工短缺、成本大增、集中購買等問題仍然存在，市場供應很難達到平常時期的水平，對此商務部正在抓緊組織推進逐步解決，請廣大消費者體諒特殊情況下流通企業遇到的實際困難。

三是下一步工作措施。重點是4個方面：

1、進一步確保重點地區的供應，繼續發揮9省區市聯保聯供協作機制的作用，指導湖北省武漢市商務部門進一步化解物流微循環不暢的問題，保障生活必需品供應，加強對重點地區生活必需品供應的指導，做好局部地區應急調運的準備工作。會同有關部門加快協調解決生活必需品市場面臨的物流運輸、員工短缺等突出問題，暢通蔬菜等農產品儲運的外銷渠道，針對人員集中返程需求增加的情況，重點指導大中城市加大生活物資的調運和補庫力度。

2、進一步動員企業開門營業，指導各地科學評估、分級防控，在做好防疫安全的基礎上，盡快組織動員有條件的商貿企業復工營業，增加上崗員工，更大範圍、更高水平的滿足人民群眾基本生活需要。

3、進一步擴大急需的短缺物資進口，增加豬肉進口，充實國內儲備，及時投放國儲動豬肉。組織開展國內急需的口罩、防護服、防護眼鏡等進口，補充國內急需，服務疫情防控。

4、進一步加強市場監測預警。

農業農村部畜牧獸醫局副局長孔亮。（01直播）

千方百計增加畜牧業生產供給

孔亮表示，就畜牧獸醫工作，肉蛋奶是老百姓必需品，生產和供應都不能出現問題。2019年除了豬肉產量下滑了21.3%外，其他的畜產品都有較大幅度的增長，禽肉增長了12.3%，牛羊肉增長了3.2%，禽蛋增長了5.8%，牛奶增長了4.1%，生豬生產也在加速恢復。疫情發生以來，因為一些停產停工，調運受阻等原因，畜牧業生產受到了較大影響，針對這一問題，農業農村部迅速行動，協調相關部委，推動各地加快恢復正常的生產和流通秩序，取得了比較好的效果。主要做了以下幾件事：

第一，加強市場的供需監測，引導養殖戶穩定生產。 第二，協調公安部、交通部等相關部委緊急下發了相關通知，推動地方維護正常的流通和生產的秩序，支持飼料企業、畜禽養殖企業加快復工復產。 第三，開通了熱線電話，回應老百姓的社會關切，通過熱線電話反映了很多問題，點對點地進行督促落實，指導地方進行糾正和解決。

下一步，將千方百計增加畜牧業生產的供給，為疫情防控奠定堅實的物資基礎。

記者會現場。（01直播）

楊禮勝表示，就蔬菜生產的情況，去年冬春以來，各地積極推進蔬菜產業發展，近兩個月來，光熱條件總體適宜，不論是北方的設施蔬菜還是南方的露地蔬菜，長勢都很好，面積產量都略有增加，供應量充足。從全國看，據農業農村部農情調度，預計全國冬春蔬菜在田面積8400多萬畝，產量約1.7億噸，均比去年同期增加2%左右。預計2月份全國的氣溫總體偏高，利於蔬菜生長發育，且蔬菜生產逐步進入旺季，產量將進一步增加。

從主產省來看，「南菜北運」7個省和北方設施蔬菜3個省冬春蔬菜面積、產量都佔全國的八成以上，據這些省份反映，當前的面積產量都比去年同期有所增加。所以，從生產方面來說，今年冬春蔬菜的生產形勢是好的，供應量是充足的，滿足市場需求關鍵在於抓好產銷銜接。

記者會現場。（01直播）

發改委：保障武漢等重點地區生活必需品供應

陳達表示，按照中央應對肺炎疫情工作領導小組的部署，國家發展改革委、商務部牽頭，多部門參與的生活物資保障組自組建以來，全面履責，建立健全快速響應和聯動的工作機制，加強與武漢等重點地區的對接，並成立工作專班，制定並實施保供穩價預案。

在武漢這樣的重點地區，主要是保障蔬菜、肉類、糧油等生活必需品供應，突出抓了3方面重點工作：實時監測、對接資源、協調運輸。實時監測方面主要是對武漢市大型的批發市場、超市的供應和價格情況實行日監測報告制度，及時發現並處置潛在的供應風險。比如，1月26日發現武漢市部份蔬菜品種出現供應偏緊的情況，國家發改委立即組織協調山東省壽光市緊急調運了350噸蔬菜。對接資源方面，主要是協調有關方面準備好隨時可調運供武漢市和湖北省使用的重要生活物資，比如在江浙滬地區安排了1萬噸的中央儲備凍豬肉，專門為武漢市備用，近日將直接發運2千噸至武漢市。協調運輸方面，主要是建立武漢市生活物資保障的供應保障線，暢通鮮活農產品綠色通道。2月4日，國家發改委亦緊急協調雲南省供武漢市蔬菜運輸中途受阻的問題。

在全國範圍保供方面，主要採取舉措包括：

一是迅速啟動重要民生商品價格應急監測，及時預警、及時處置。 二是加大復工復產的力度，增加重要生活物資的供應。 三是指導地方引導商業企業增加商業庫存，充實生活必需品的地方儲備。 四是加大金融支持力度，配合有關部門對生活必需品保供的重點企業給予貸款優惠利率等政策支持。

從最新監測的數據看，2月8日，全國36個大中城市米面油零售價格與節前基本持平，豬肉價格小幅上漲後趨穩，雞蛋價格穩中趨降，15種蔬菜價格比1月30日高點回落了10個百分點。從後期看，全國以及武漢市等重點地區重要生活物資的供應是有保障的，價格預計總體平穩，國家發改委將持續加強監測，對可能出現的個別地區、個別品種供需矛盾及時予以解決，盡最大的努力保障人民群眾的生活需求。

主持人通報最新疫情。（01直播）

主持人通報最新疫情：2月8日0至24時，各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告，新增確診病例2656例，其中湖北2147例；新增重症病例87例，其中湖北52例；新增死亡病例89例，其中湖北81例，河南2例，河北、黑龍江、安徽、山東、湖南、廣西各1例；新增疑似病例3916例，其中湖北2067例。

當日新增治癒出院600例，其中湖北324例；解除醫學觀察的密切接觸者31124人。截至2月8日24時，據31個省（區、市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例33738例，其中重症病例6188例，累計治癒出院病例2649例，累計死亡病例811例，累計報告確診病例37198例，現有疑似病例28942例。

累計追蹤到密切接觸者371905人，尚在醫學觀察的密切接觸者188183人。全國除湖北外其他省份每日報告的確診病例數從2月3日890例下降到2月8日509例，下降幅度達到42.8%。

主持人表示，從昨晚到現在，又有遼寧大連、錦州兩支醫療隊的千餘名醫生和護士緊急趕赴武漢，支援雷神山醫院的患者救治工作。截至目前，國家衛健委已累計從全國調派11921名醫護人員馳援湖北。