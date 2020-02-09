【武漢肺炎．直播】國務院記者會　介紹重要生活物資生產保供情況

武漢﻿肺炎疫情持續擴散。今日（9日）召開的國務院聯防聯控機制新聞發布會，介紹重要生活物資生產保供有關情況。

與會嘉賓包括：國家發展改革委經貿司副司長陳達，農業農村部種植業司副司長楊禮勝，農業農村部畜牧獸醫局副局長孔亮，商務部市場運行司副司長王斌，中國疾病預防控制中心傳染病預防控制處研究員馮錄召。主持人為國家衛健委新聞發言人米鋒。台下專家則包括北京大學人民醫院呼吸內科主任高占成。

主持人通報最新疫情。（01直播）

主持人通報最新疫情：2月8日0至24時，各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告，新增確診病例2656例，其中湖北2147例；新增重症病例87例，其中湖北52例；新增死亡病例89例，其中湖北81例，河南2例，河北、黑龍江、安徽、山東、湖南、廣西各1例；新增疑似病例3916例，其中湖北2067例。

當日新增治癒出院600例，其中湖北324例；解除醫學觀察的密切接觸者31124人。截至2月8日24時，據31個省（區、市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例33738例，其中重症病例6188例，累計治癒出院病例2649例，累計死亡病例811例，累計報告確診病例37198例，現有疑似病例28942例。

累計追蹤到密切接觸者371905人，尚在醫學觀察的密切接觸者188183人。全國除湖北外其他省份每日報告的確診病例數從2月3日890例下降到2月8日509例，下降幅度達到42.8%。