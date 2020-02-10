【武漢肺炎】已在一線視察數日　新任湖北常委王賀勝首公開亮相

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情形勢嚴峻，2月9日，中共中央調任的湖北省委常委王賀勝首次公開亮相，與湖北高層參加疫情防控的視頻會議。

具有中共官方背景的微信公號「政事兒」報道，湖北省委副書記、省長、省新型冠狀肺炎疫情防控指揮部指揮長王曉東視頻調度市州疫情防控工作。

2月8日中國官方宣布調任湖北省委常委的王賀勝也參加了此次視頻會議。

據湖北衛視新聞顯示，此次視頻會議的第一排一共五人，除了王賀勝，其他都是湖北省政府領導班子成員。

居中為湖北省長王曉東，王曉東左側為湖北省常務副省長黃楚平，以及負責工業、生態環境、交通運輸等工作的副省長曹廣晶（排名常務副省長後），王曉東右側第一位是王賀勝，另外一位是負責自然資源、對外開放、金融等方面工作的副省長趙海山。

據中共黨媒《人民日報》2月8日消息稱，經中共中央批准，王賀勝任湖北省委委員、常委。

據悉，武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，王賀勝作為中央指導組成員，已赴武漢指導相關工作。

公開報道顯示，王賀勝1月23日就在武漢。1月24日，王賀勝帶領前方工作組在武漢紅十字會醫院部署救治工作並看望醫務人員。1月25日，王賀勝看望廣東醫療隊隊員，並作戰前動員，為大家加油鼓勁。1月26日，王賀勝到浙江緊急醫療隊駐地，看望慰問醫療隊隊員。1月27日，王賀勝到天津第一批支援湖北醫療隊的駐地，看望慰問天津醫療救治隊的隊員。

此外，1月26日，經中共中央軍委批准，聯勤保障部隊首批防疫物資運抵漢口火車站。當時負責與軍方現場交接的正是王賀勝等人。

王賀勝是此次疫情爆發以來，首個調整到湖北省委高層的領導。他還是中央赴湖北指導組成員，早前隨孫春蘭等在湖北參加相關工作。

公開資料顯示，王賀勝，男，1961年6月出生，河北清苑人，1984年6月加入中國共產黨，1984年8月參加工作，研究生學歷，法學博士，教授。2002年4月，任天津市教育委員會副主任；2002年10月任天津市委教衛工委副書記、市教育委員會副主任；2014年6月，任天津市衛生和計劃生育委員會黨委書記、主任；2015年7月任天津市委常委、宣傳部部長；2016年8月任中國國家衛生和計劃生育委員會副主任、黨組成員；2016年10月，任中國國家衛生和計劃生育委員會副主任、黨組成員、國務院醫改辦主任；2018年3月，任中國國家衛生健康委員會副主任、黨組成員。