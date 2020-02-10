【武漢肺炎】播放歧視中國人歌曲　荷蘭電台主持人發文致歉

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武漢肺炎疫情持續肆虐。荷蘭華人社交媒體上開始流傳一段視頻，一名荷蘭電台節目主持人借武漢疫情手舞足蹈唱起歧視中國人的歌曲。此事引發華人群體極大憤慨，紛紛呼籲對節目進行投訴，舉行集會抗議。

2月8日，該節目主持人在社交媒體就此事道歉，表示已下架相關片段。

據悉，相關節目由荷蘭電台Radio 10播出，歌詞大意是，冠狀病毒是「骯髒的中國人帶來的，想要不被感染，就要遠離中餐」。

Radio 10是荷蘭一家商業音樂電台，也是該國最古老的電台之一。節目所播放的辱華歌曲似乎是一名聽眾與主持人互動時演唱。

該節目播出後，引發當地華人極大憤慨。荷蘭中文媒體「一網荷蘭」貼出了當地警方投訴網站，呼籲華人對此事進行投訴。不少華人還表示，要就此事組織遊行抗議。

2月8日，辱華節目的主持人Lex Gaarthuis在臉書（Facebook）發文道歉，大意是他收到了一些民眾的留言，了解到很多人為此事感到受傷，他為此道歉。Lex Gaarthuis又稱此事不代表Radio 10和節目製作方的立場，已經下架相關片段。

目前，荷蘭尚未出現新型冠狀病毒肺炎確診病例，不過該國華裔甚至亞裔居民近日已經感受到了因疫情帶來的歧視。有荷蘭議員要求荷蘭醫療護理與體育大臣布勞恩斯（Bruno Bruins）就這些情況進行說明。

據荷蘭媒體RTL Nieuws 2月6日報道，布勞恩斯當天就此事回應，強調因新型冠狀病毒疫情而歧視中國人是不可接受的。

2月4日，中國駐荷蘭大使徐宏曾就應對新型冠狀病毒肺炎疫情，同布勞恩斯交換意見。

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