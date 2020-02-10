應急管理部迎兩副部長　一人兼任兩部委職務

武漢疫情持續蔓延之際，中共近來人事調動不多。日前，兩位地方副部級官員同時赴北京任職，引外界關注。

2月9日，據應急管理部官網消息：國務院決定，任命周學文為應急管理部副部長，兼任水利部副部長；任命劉偉為應急管理部副部長。

另據中共中央組織部決定，周學文任應急管理部黨組成員，兼任水利部黨組成員；劉偉任應急管理部黨組成員。

資料顯示，周學文生於1963年1月，長期在中國水利部工作，歷任水利部辦公廳副主任、部長辦公室主任、規劃計劃司司長、南水北調規劃設計管理局局長等職。

2013年，周學文任水利部黨組成員、總規劃師兼規劃計劃司司長，2015年出任水利部副部長。

2018年，周學文跨省調整，調任甘肅省委常委、副省長，負責自然資源，生態環境，水利，林業和草原等方面工作。

此次同時被任命為應急管理部副部長的劉偉，生於1965年6月，復旦大學經濟學院國民經濟學專業畢業，研究生學歷，經濟學博士，此前長期在河南省任職。1990年從鄭州大學碩士畢業後，進入原河南省石化廳工作，後任河南省發改委副主任，2017年出任河南省發改委主任。

2018年，劉偉晉升河南省副省長，同時兼任河南省國資委黨委書記，同年11月卸任，繼續擔任河南省副省長，至此番調整。

據瞭解，中國應急管理部是國務院主管安全生產、災害管理和應急救援的組成部門，於2018年3月設立。主要負責組織編制中國應急總體預案和規劃，指導各地區各部門應對突發事件，推動應急預案體系建設和預案演練等工作。

據應急管理部官網顯示，現任應急管理部黨組書記、副部長為黃明，現任應急管理部部長、黨組副書記為王玉普。目前，應急管理部共有6位副部長：孫華山、鄭國光、黃玉治、周學文、尚勇、劉偉。

當前武漢疫情肆虐嚴重，中國多地均受到不同程度影響。有分析指出，此番兩名地方副部級官員空降應急管理部或是應急抽調，應該不是例行安排。

此外，在2月8日，現任中國衛生健康委員會副主任王賀勝被調任湖北省委常委。

2月9日，王賀勝首次公開亮相，與湖北高層參加疫情防控的視頻會議。

據悉，王賀勝是此次疫情爆發以來，首個調整到湖北省委高層的領導。另外，他還是中央赴湖北指導組成員，早前隨孫春蘭等在湖北參加相關工作。