【武漢肺炎】港澳台口罩之策　大陸輿論分化兩重天

在武漢爆發的被新命名的新冠肺炎（NCP）疫情持續肆虐，截至2月9日24時，全國累計確診40,171例，死亡908人，其中香港、澳門、台灣三地共確診64例，死亡1人。疫情嚴重促使口罩等物資成為搶手貨，但港澳台三地在此方面的表現有云泥之別，引發熱議。

武漢的新冠肺炎疫情爆發至今，根據2月9日國務院聯防聯控機制新聞發佈會的說法，除湖北外，全國30個省份安排復工復產，口罩復工率達73%，但這仍無法滿足巨大的缺口。一時間口罩等物資成為「硬通貨」。

在疫情蔓延至大陸以外的香港、澳門、台灣後，有關三地在口罩供應的舉措上引發大陸民間輿論的熱議。2月8日，香港特首林鄭月娥稱，經國務院港澳辦與內地協調，獲內地輸送1,700萬個口罩。早在1與25日，港府就已致函國務院協助確保香港口罩供應。

與香港「伸手」向內地要口罩同期的是，澳門於1月25日反而向廣東省珠海市醫院提供50,000個口罩。新任澳門特首的賀一誠2月4日稱，若澳門缺少口罩，國家不會不管，但澳門作為國家一份子，在國家現階段缺乏口罩的情況下，再向國家問口罩供應，並非好事。

而與大陸目前關係持續冰封的台灣則在1月23日發佈緊急公告，為確保口罩優先供應本島，1月24日起，包括N95、外科口罩，實施為期一個月的「出口管制」。台灣海關其隨後的行動中，收繳大批寄往大陸的口罩等醫療用品。

澳門行政長官賀一誠表示，澳門作為國家一份子，在國家現階段缺乏口罩的情況下，再向國家問口罩供應，並非好事。（資料圖片）

對香港、澳門、台灣三地的舉動，內地民間的態度可謂涇渭分明，甚至用「敗家子」「好孩子」「壞孩子」分別指代港澳台，稱一個口罩，能夠看盡人情冷暖。實際上，這種情形也正是內地與港澳，大陸與台灣真實關係的寫照。

對於澳門，內地民眾多以「好孩子」「乖寶寶」指代，認為澳門能夠理解內地當下困境，聲稱事後內地也不會虧待澳門的。至於台灣，因存在「敵對關係」，這種被指「冷血殘酷」的行為只會加劇大陸負面觀感，一些激進的話語如「武力統一，留島不留人」也出現在網絡上。

香港口罩缺貨，許多長者被迫長時間在藥房外排隊取籌，但卻未必保證可以買到口罩。（資料圖片／梁煥敏攝）

而針對香港，內地的情緒更為複雜。一方面，香港作為中國的特別行政區，屬於自家人，加上港島物資供應匱乏，港府伸手要口罩，內地緊急供應，屬於情理之中；但另一方面，香港反修例風波溢出的「反中仇華」聲調，令內地民眾非常不滿。

更令內地民眾憤懣不平的是，有些香港反對派或者示威者借新冠肺炎疫情生事，譬如以「武漢人」身份鬧事，毆打「武漢人」，囤積口罩，甚至圍攻向武漢捐贈口罩的香港警察，逼迫其道歉等。因經辦輸港口罩的港澳辦也再次受到內地民眾的批評，認為對港嬌生慣養。

疫情之下，做好內地民眾的心理建設十分有必要，防止港台成為負面情緒的宣泄口，進而加劇關係的不穩定；但同樣在疫情之下，香港、台灣如何做好在本職工作基礎上不增加對抗風氣，也十分考驗執政當局的政治智慧。