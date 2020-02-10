【武漢肺炎】多地宣布兩會推遲召開　涉及江浙等10省份轄區

在武漢肺炎疫情蔓延之際，內地推遲召開兩會的地方再度增加。據浙江新聞客戶端2月9日消息，原定於2020年2月23日召開的寧波市第十五屆人大五次會議，推遲召開，具體時間另行決定。 武漢肺炎疫情此前已影響內地各地重要政治議程，內媒《財新網》曾報道，原定於2月初召開的四川、雲南省兩會亦推遲，具體召開時間另行通知。內蒙古、四川、山東、河南、安徽、江蘇、浙江、江西、陝西、重慶等省級行政區，均有地級市或轄區推遲兩會。

每年年初，內地各地都會舉行一年一度的地方級別的兩會（人民代表大會、政治協商會議）。武漢肺炎疫情全面爆發前，主要省份地方兩會均已陸續開完，許多內地民眾因此質疑，湖北省和武漢市是為了會議期間穩定，而隱瞞疫情。

比如，在2019年12月31日、2020年1月3日、5日、11日的4則通報中，武漢市衛健委明確告訴公眾「未發現明確的人傳人證據，未發現醫務人員感染」。隨後直至1月20日之前的通報中，又稱「密切接觸者中，沒有發現相關病例」。一直到1月20日晚，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山院士接受採訪時表示，新型冠狀病毒出現人傳人現象，一些醫務人員也被感染。

武漢肺炎疫情影響中國政治議程。（資料圖片）

武漢肺炎12天未報告1宗新增病例，並在較長時間內一直強調「未發現明確的人傳人的證據」，在相當程度上導致社會各界缺乏警惕、疏於防護。而在這12天時間裏，武漢市和湖北省的兩會相繼召開。1月6日至10日，武漢市召開兩會。1月11日至17日，湖北省召開兩會。

官媒《新華社》1月曾報道，今年的全國人民代表大會會議和全國政協會議將分別於今年3月5日和3月3日在北京開幕。目前官方尚未宣布是否因疫情而延後。另據英國路透社此前報道，武漢肺炎疫情持續或影響兩會的召開。路透社2月6日引述5名知情人士稱，中國正考慮延後舉行全國人民代表大會會議。

路透社引述一位不願公開身份的高級政府官員說，重點仍然是採取各項步驟，朝向會議如期召開的目標，但是中國政府也正在討論一系列選項，因為疫情似乎不太可能在3月份受到控制，而延期舉行亦是選項之一。

（綜合報道）