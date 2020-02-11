【武漢肺炎】武漢市委書記稱人口排查達99%　網民：我是剩下的1%

武漢肺炎疫情持續。在重災區武漢，截止2月10日，確診病例已達18454宗，死亡748宗，1207人治癒出院。 外界擔心，武漢不少疫情仍未被發現。對此，湖北省委副書記、武漢市委書記馬國強昨晚（10日）在記者會上表示，已展開全面排查，人數排查的百分比達到99%。 然而，不少網民質疑數字的準確性，更有武漢人表示，自己沒遇上排查，諷刺道「我是剩下的1%」。

湖北省委副書記、武漢市委書記馬國強昨晚（10日）在記者會上表示，已展開全面排查，人數排查的百分比達到99%。（央視）

2月10日晚上9時，湖北省召開新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作新聞發布會，介紹武漢市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作情況。

會上，湖北省委副書記、武漢市委書記馬國強指，已開展全民健康普查，截止到9日，一共排查了3371個社區、村，按戶數算排查了421萬戶、1059萬人，戶數排查的百分比達到98.6 %，人數排查的百分比達到了99%。

有網民製圖諷刺。（微博）

馬國強的言論引起卻不少網民質疑甚至批評。有網民表示，按照網上的求助信息來說，99%可信度不高；亦有不少武漢人自述，根本沒遇上排查，諷刺道「我是剩下的1%」：

我家小區根本沒人上門排查，不知道市長哪裡來的勇氣。 微博上卻依舊有那麼多絕望求助的人，他們都是那1%之一嗎？ 我們小區都沒有收到排查電話，我們都是那1%嗎？ 我和我的朋友圈都是1%，都是幸運兒哦。 建議核實評論裡的1%有多少，如果只有1%他們造謠，如果多於1%政府造謠，敢不敢？

亦有人猜測，政府的排查是詢問社區和街道辦事處，每個社區都問一遍，社區回復有多少人患病，剩下的都是沒患病的，「這剩下的不得有99%麼，而且大概率算是按小區戶數計算，而不是按實時人頭計算，這樣99%不過分啊。」