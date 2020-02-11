【武漢肺炎．直播】衛健委：疫區武漢疑似患者存量正加速分流消化

國務院聯防聯控機制今日（11日）下午3時召開新聞發布會，介紹加強農村疫情防控有關情況。

與會嘉賓包括：農業農村部農村社會事業促進司副司長何斌、農業農村部農村合作經濟指導司副司長毛德智、國家衛生健康委基層衛生健康司司長聶春雷、中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。記者會由國家衛健委新聞發言人米鋒主持。

國家衛生健康委基層衛生健康司司長聶春雷。（01直播截圖）

衛健委：加大對農村的防疫物資保障力度

聶春雷說，目前，廣大鄉村基層醫務人員全力參與新冠肺炎疫情防控工作，但在工作中也面臨對鄉村醫務人員防控知識培訓需要進一步加強；鄉村基層機構點多面廣，防護用品供應不及時；鄉村機構人員全面參與農村社區綜合防控，人手不足等問題。

從目前來看，全國有144萬鄉村醫生，絕大多數村都有鄉村醫生，個別村沒有鄉村醫生，但都有鄉鎮衛生院的人員定期為村民提供服務，基本上鄉村醫生的服務已經全部覆蓋了所有的農村地區。

聶春雷表示，下一步，國家衛健委將統籌鄉村疫情防控督導、指導工作，指導各地進一步貫徹落實聯防聯控工作機制和有關鄉村社區防控工作文件要求。在專業機構指導下，加強統籌協調，進一步動員「兩委」、基層組 織、黨員幹部、鄉村醫務人員共同參與工作，形成合力，並進一步加強在農村地區的宣傳教育工作。

聶春雷還提到，將推進各地加大對農村的物資保障力度，及時配備必要的消毒、防護用品，確保鄉村各類人員規範、安全參與防控工作。通過縣域醫共體進一步加大對鄉村機構的支持、支援力度，在確保做好農村疫情防控工作基礎上保證基本醫療工作的正常開展。

農業農村部農村合作經濟指導司副司長毛德智。（01直播截圖）

衛健委：今年新增基本公共衛生經費全部用於鄉村疫情防控

關於農村防疫怎麼做？ 毛德智介紹說，農村地區防控期間重點抓好落實村「兩委」的責任，實施網格化管理，督促農民群眾不出門、不串門、不聚集，同時對返鄉人員、流動人口逐一追蹤篩查，登記建檔，做好健康監測。另外，智能網格化管理，落實居家觀測等措施，對發熱人員和疑似病例及時送診，發現異常情況第一時間處置。

聶春雷則表示，農村防疫工作重點在於「防」，即外防輸入，內防擴散。難點在於認識問題，對於疫情嚴重性的認識不到位。聶春雷說，基層醫療機構要在當地「兩委」的組織下，做好醫療機構應該做的工作。第一，搞好排查，參與網格化的管理，進行地氈式的排查，對發熱、外來的「四類人員」發現以後，該轉診的轉診，對居家隔離的做好服務，做好宣傳教育。第二，充分利用農村多種宣傳的渠道，讓老百姓認識到這次防控的重要性。第三，加強保障服務，包括經費的保障，財政部已下達今年的基本公共衛生經費，同時明確今年新增的錢在農村要全部用於鄉村的疫情防控，同時，指導各地在物資調配過程中適當的考慮農村地區的物資保障問題。

農業農村部農村社會事業促進司副司長何斌回答記者問題。（01直播截圖）

農業部：引導農民養成衛生的習慣

農村由於經濟社會發展相對滯後，衛生醫療條件相對差，在疫情防控方面硬件條件和軟件條件都不足。何斌對此表示，會引導農民群眾主動把自己的家庭打掃乾淨，主動清理好屋內、屋外，房房屋後打掃乾淨，不亂丟垃圾，不隨地吐痰，在疫情防控期間不亂丟用過的口罩。

何斌說，要鼓勵農民群眾把雜物整理好，瓶瓶罐罐整理好，剷除病毒的滋生地，從源頭上防控疾病的傳播。同時加強畜禽的養殖管理，引導農民群眾及時清掃畜禽的糞污，避免人畜傳播。

在農村廁所問題上，何斌要求突出治理好農村的廁所糞污。此外，全面加強農村生活垃圾污水治理，對於農村主幹道，小廣場公共區域衛生及時清掃轉運。並強調生活垃圾集中堆放，呼籲著力引導農民養成衛生的習慣。何斌強調，無論是春耕生產還是加強農村人居環境整治，都要避免人群聚集式的工作、運動、活動，盡量採取分散式、錯峰式工作方式，同時要按照疫情防控的要求做好個人防護。

國家衛健委新聞發言人米鋒通報全國疫情基本情況。（01直播截圖）

衛健委：武漢新增疑似病例下降至961宗

據衛健委通報，截至2月10日24時，據各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例37626宗，其中重症病例7333宗，累計治癒出院病例3996宗，累計死亡病例1016宗，累計報告確診病例42638宗，現有疑似病例21675宗。累計收到港澳台通報確診病例70宗，其中香港42宗，澳門特10宗，台灣18宗。

主持人米鋒表示，通過分析，作為全國疫情中心城市的武漢，新增疑似病例由2月5日高峰日的2071宗波動下降至2月10日的961宗。說明隨著武漢市強力推進確診患者集中救治，疑似患者集中隔離，無法排除的發熱患者和確診患者的密切接觸者集中隔離觀察等措施，疑似病人的存量正在加速分流和消化，既為病人接受規範化治療、減少重症和危重症的發生贏得了時間，也為後續可能發生的疑似病人騰出了檢測等方面的資源，為武漢乃至湖北省和全國打贏疫情防控阻擊戰創造了條件。

針對近期外界關注的各地新冠肺炎患者出院標準是否不同的問題，米鋒強調，經過國家專家組的反覆討論，國家衛生健康委研究制定了《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第五版）》，這個方案適用於全國，其標準兼顧了疾病臨床表現、影像學表現和病原學檢測等結果，符合當前疾病特點，全國各地都應按此標準統一執行。