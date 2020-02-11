【武漢肺炎】山西婦返家42天後才確診？官方：其兒媳此前已確診

近日，內地一名65歲女性自武漢返回山西42天後確診為新冠肺炎，由於時間42天超過此前病毒最長潛伏期而引發廣泛關注。 山西平遙縣政府有關負責人就上述事件回應稱，該名確診患者系二代病例，涉及家庭聚集性疫情，在她發病前，其兒媳婦已於1月25日確診，而這名患者和兒媳婦有接觸。

山西平遙縣政府9日通報指，一名65歲的女性於2019年12月25日乘飛機KY3004自武漢到太原，12月26日乘坐出租車到平遙縣。2020年1月1日乘坐私家車返回蘇家堡村家中。2月3日由120接到縣人民醫院就診。2月5日確診。

武漢疫情持續擴散，志願者身穿防護服為社區進行消毒。（Reuters）

平遙縣政府有關負責人表示，該名65歲女性王某花發病時間為2月1日，其兒媳婦梁某萍也是武漢返鄉人員，為該縣第一批確診患者，確診時間為1月25日。

上述負責人進一步解釋稱，經縣疾控中心流行病學調查，王某花為梁某萍的密切接觸者，系二代病例。該病例涉及家庭聚集性疫情，王某花返回蘇家堡村後，曾與兒媳婦梁某萍共進早餐和午餐。

上述事件之所以引發廣泛關注，是因為42天後被確診，潛伏期時間超過此前專家曾說的新冠肺炎的最長潛伏期24天。

據悉，2月9日，由中國國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山領銜的「中國2019年新型冠狀病毒感染的臨床特徵」研究，在預印本網站medRxiv上發表。研究發現，新冠肺炎的中位潛伏期為3天，最長可達24天。