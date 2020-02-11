【武漢肺炎】患者好轉後為何急速惡化？專家：體內或觸發炎症風暴

新型冠狀病毒肺炎疫情自湖北武漢爆發後不斷擴散，繼「吹哨人」李文亮醫生染病去世後，武漢再多一名醫生確診患病後不治逝世，為華中科技大學附屬同濟醫院器官移植科林正斌教授。 據悉，李文亮確診不到10天後病逝，林正斌則是確診不到一個月後病逝。 有專家認為，原本病情平穩或有好轉的新冠肺炎患者急劇惡化，可能是體內觸發「炎症因子風暴」所致。

因在疫情初期向外界發出警示，卻被指造謠受到武漢警方訓誡，這讓李文亮備受關注。（資料圖片）

據此前報道，李文亮於1月10日出現咳嗽症狀，兩日後住院，直至同月30日確診患病。 及至2月3日，他曾在社交群組透露，說自己早上血氣好了一些，但還是不能動，一動就喘，其他還好，估計兩周後出院。

2月5日，李文亮的病情卻驟然直下。翌日（6日），在武漢市中心醫院後湖院區，重症醫生採用ECMO（體外膜氧合肺，俗稱「人工肺」）搶救李文亮，但最終返魂乏術。

至於林正斌的情況，據知情人透露，1月27日左右，林正斌住住院治療，隨後核酸檢測確診新冠肺炎。他的病情發展迅速，不到一個星期就進了重症監護室，而且從確診到去世，只有不到一個月的時間。

林正斌教授在確診後不到一個月病情惡化逝世。（網上圖片）

此外，1月29日，一項針對金銀潭醫院1月1日至1月20日的所有新冠肺炎確診病例研究刊登於國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）。研究顯示，99個病例中，17名患者出現急性呼吸窘迫綜合症，其中11例患者病情在短時間內惡化，死於多器官衰竭。

2月7日，另一項武漢大學中南醫院在醫學雜誌《JAMA》發表的針對138個住院病例的回顧性研究顯示，新冠肺炎從最初出現症狀到呼吸困難需要的中位時間為5天，到住院需7天，到急性呼吸窘迫綜合症需8天。

據林正斌好友、湖北省疫情防控專家組成員宋建新推測，病情發展這麼快，可能是體內觸發「炎症因子風暴」所致，他並認為這是現在許多新冠肺炎病患病情急轉直下的原因。

根據專家解釋，「炎症風暴」也稱細胞因子風暴，意指某些病毒感染或當機體免疫功能異常時，促炎性細胞因子持續大量產生，不斷活化更多的免疫細胞聚集到炎症部位，過多的免疫細胞及多種促炎細胞因子引起組織充血、水腫、發熱、損傷，還可能引起其它繼發性感染甚至導致「全身炎症反應綜合症」，最終患者因多器官衰竭而死亡。

據悉，「炎症風暴」並非一個新的概念，一篇2015年發表在《生命科學》學術期刊上的論文《細胞因子風暴：急性呼吸窘迫綜合症中的主宰生命之手》指出，多種病毒感染，如SARS冠狀病毒、2009 甲型H1N1流感病毒、禽流感病毒，以及某些納米材料，均可導致細胞因子風暴，進而引起ARDS（急性呼吸窘迫綜合症），而ARDS的病死率達40%至70%。

有內地醫生表示，目前關於新冠肺炎中「炎症風暴」的機理及為何病程突變仍不清晰，但大多數死亡的患者中曾出現這一類似反應。（中新社）

據在武漢金銀潭醫院支援的上海中山醫院重症醫學科副主任鍾鳴介紹，他近日在前線抗疫過程中，發現有類似「炎症風暴」的現象，與其在過去治療其他疾病中遇到的炎症風暴的表現很像。但鍾鳴也指出，現在還沒有足夠證據來證明具體的機制，只是一種對以往經驗的總結和猜測。 多數危重病人在最初發病後10天到2周，會出現這種臨床表現。

鍾鳴續指，其接觸的病人中，病情快速惡化的患者多數是年齡大、有併發症，特別是患有高血壓。武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科主任程真順則認為，「炎症風暴」和免疫反應有一定關係。 他說，理論上，免疫反應愈強，愈容易發生「炎症風暴」。

專家表示，「炎症風暴」是導致呼吸衰竭，病情加重的主要原因。（路透社）

至於「炎症風暴」是否會出現在輕症病人身上，鍾鳴表示，從輕症到重症，重症再到危重，都有可能快速發展。程真順也說，「炎症風暴」是導致呼吸衰竭，病情加重的主要原因，因此臨床上多見於重症患者。

發生炎症風暴的病人死亡率有多高呢？鍾鳴指出，進入這種階段的危重病人死亡率，暫時還沒有具體的統計資料，需要在一個整體發病的基數上計算才有意義。同時，對這一現象是否存在，或者是另有其他機制導致的這種臨床表現還不清楚，所以無法明確定義這個現象，因此無法完成死亡率統計。

（澎湃新聞/環球網）