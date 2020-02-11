【武漢肺炎】脫下層層防護　各地支援武漢醫療隊回駐地「進門難」

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，官媒新華社2月11日發文稱，在武漢戰「役」前線，前來支援的醫療隊員們需要各種防護措施的層層保護，回到駐地，依舊不能掉以輕心。從進門開始，醫療隊員們就要經過一系列程序，是真真正正的「進門難」。

報道稱，隊員們在醫院完成工作後，進入駐地酒店休息要經過的流程包括：入口全身噴灑消毒——手部衛生——面部精細消毒——隨身物品消毒——更換口罩——脱衣區脱外出服——穿衣區穿內區服——房間污染區再次脱衣消毒——半污染區清潔全身——換上乾淨衣物——進入房間清潔區休息……

圖為進駐武漢雷神山醫院的首批醫療隊。（新華社）

四川援湖北第3批醫療隊公衛組組長賴發偉介紹，醫療隊員返回駐地酒店後，會從指定的專用入口進入，首先對外衣、外褲、鞋子進行噴灑消毒；然後在檢查台進行手消毒、測量體温，在這裏會進行兩次消毒；之後消毒耳道、鼻孔，更換口罩；再去置物台消毒手機、鑰匙等隨身小件物品；再到更衣區，脱去帽子，把消毒完畢的外套、外褲掛好；從更衣區出來，會再次進行手消毒，將自己的鞋子換下襬放整齊，統一換成酒店拖鞋；然後經過半污染區到達清潔區，再更換個人衣物，最後才能進入駐地酒店。

據介紹，為了加強防護，醫療隊設置了兩個「防護圈」，第一個是駐地酒店大廳，在此處設置污染區、半污染區和潔淨區，外出隊員進入駐地酒店必須經過嚴格消毒，將外套、外褲留在酒店大廳污染區，再經過半污染區進入清潔區後，換上自己的專用清潔衣物才能進入酒店房間；第二個是房間進門口，隊員進入房間後，需要再次更換衣物放在進門衣櫃裏，然後立即進入衛生間洗澡消毒。

2月11日，重慶對口支援湖北孝感醫療隊隊員在出征儀式上。（新華社）

上述醫療人員稱，「這一整套流程，看似繁瑣的10幾道程序，成為保護醫療隊隊員的一套嚴密的防控措施。」這位醫療組長介紹，隊員離開酒店時也有一套「繁瑣」的流程：在清潔衣物區脱下自己的乾淨衣物掛好，然後到換鞋區換上外出鞋，到達更衣區換上外出服，進行手部消毒，最後從指定出口離開。

據國家衛健委介紹，自1月24日從上海、廣東派出第一批醫療隊趕赴武漢以來，全國已近6,000人抵達湖北開展工作。

各地援助湖北醫療隊大多是醫療工作的中堅力量，很多參與過沙士（SARS）疫情防治工作。1月23日，廣州南方醫院的「請戰書」在網絡流傳，發起的是原第一軍醫大學南方醫院赴小湯山醫療隊。在「請戰書」上留名的24名南方醫院醫護人員隨廣東省首批援助醫療隊前往湖北。北京市屬醫院首批援助武漢醫療隊中有許多2003年參與過沙士防治的醫務人員。