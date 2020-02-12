【武漢肺炎】李蘭娟研究救治方案初見效：兩危重症患者轉出ICU

為救治武漢新冠肺炎的重症和危重症患者，降低病死率，中國工程院院士李蘭娟團隊2月2日抵達武漢，研究救治新冠肺炎的方案。據武漢市互聯網信息辦公室官方微博「武漢發佈」消息，她帶來的「李氏人工肝系統」、「四抗二平衡」 救治模式初顯成效，兩名危重症患者轉出了ICU（深切治療部）。

據稱，在武漢大學人民醫院東院區，7名危重病人經人工肝治療，較之前均明顯改善。

李蘭娟分析了每一位患者的病情，決定給其中兩位繼續做人工肝治療。

李蘭娟（右二）團隊2月2日抵達武漢。（中新社）

她在ICU病房說，「這些危重症患者體內均出現了『細胞因子風暴』，通過人工肝血液淨化技術，清除了炎症因子，消除細胞因子風暴，從而使患者呼吸困難症狀得到改善，提升了血氧飽和度。這些病人腸道微生態往往是紊亂的，我們要採取微生態平衡的治療方法，做好腸內營養，補充微生態調節劑，結合中醫藥治療，以減少細菌移位導致的繼發感染。」

由李蘭娟領銜，浙大一院和樹蘭（杭州）醫院的感染病學、重症醫學專家團支援武漢大學人民醫院以來，已有兩名重症患者情況明顯改善，轉出了ICU病房。

團隊領隊、浙大一院副院長陳作兵介紹，浙江隊這次受中國國家衛健委委派，主要針對重症和危重症肺炎患者，降低這部分病人的死亡率。目前浙江新冠肺炎病人達1100餘例，浙江救治模式受到中國國家衛健委的肯定。

武大人民醫院東院重症醫學科主任周晨亮介紹：「2月2日李蘭娟團隊抵漢後，從醫護人員防護、患者治療等方面予以指導，使重症醫學科受益匪淺。李蘭娟提出的早期阻斷細胞因子風暴、優化抗生素治療、四抗二平衡的方案治療危重症患者後，縮短了病程。

有一位呼吸衰竭、高熱的患者做了兩次人工肝治療後，病情穩定，呼吸平穩，5天轉出了ICU。我們很有信心，在李蘭娟領銜的浙江專家的幫助下，讓危重症患者達到最好的治療效果。」

（武漢晚報）