【武漢肺炎】內地確診44653宗　鄂新增病例2連降　其他地區8連降

新冠肺炎疫情仍在持續擴散。據國家衛健委2月12日最新數據，內地在2月11日新增確診病例2,015例，新增死亡病例97例，累計確診病例44,653例。 值得注意的是，內地除湖北以外地區新增確診病例連續8天呈下降趨勢，湖北新增確診病例連續2天呈下降趨勢。

內地除湖北以外地區新增確診病例連續8天呈下降趨勢，湖北新增確診病例連續2天呈下降趨勢。圖為武漢市火神山醫院，醫生觀察一名患者的肺部。（AP）

另外，內地2月11日新增重症病例871例，新增疑似病例3,342例。當日新增治癒出院病例744例，解除醫學觀察的密切接觸者30,068人。

截至2月11日24時，內地31個省現有確診病例38,800例（其中重症病例8,204例），累計治癒出院病例4,740例，累計死亡病例1,113例，累計報告確診病例44,653例，現有疑似病例16,067例。累計追蹤到密切接觸者451,462人，尚在醫學觀察的密切接觸者185,037人。

據統計，11日除湖北以外的內地其他地區新增病例為377例，已連續8天呈下降趨勢。

湖北11日新增病例1638例，數字為本月以來新低，並連續兩天出現下降趨勢。此外，湖北11日的新增病例數是自2月2日以來首次降至2000例以下。