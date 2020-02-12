【武漢肺炎】四川老師致敬李文亮開課辭被刪：不能把喪事當喜事

武漢新冠肺炎疫情仍在擴散，此前因感染肺炎去世的武漢醫生李文亮事件引發的輿論熱情也未消減。2月10日，四川成都市七中網校高三年級開課，一名語文老師在致辭中向李文亮致敬，並強調社會對於本次疫情應當反思、追責，不能把喪事當成喜事，「不能把冬天唱成春的開始，有些人已經埋在了冬天」。 該篇文章隨後在網絡遭到大面積刪除，但仍有不少網友對其進行保存轉載。

文章開頭便對李文亮進行致敬，表示，「說真話的人，我們應該為他們豎碑」。

李文亮去世後，民眾自發對其進行悼念。（Reuters）

文章表示，大家需要懺悔，因為真正的哀悼開始於懺悔。文章引述魯迅稱，「墨寫的謊言掩蓋不住血寫的事實。」有的人，為了守住不會帶到棺材裏去的利益與權柄，在他們還活着的時候，就因為貪婪而吞食了自己的心肝。當他們開始習慣性撒謊的時候，也在將自己的親友與同胞推向深淵」。

文章表示，李文亮醫生走了，「我們憤怒於你的預警被當成謠言，我們傷慟於你的死亡竟不是謠言。說真話的人，我們應該為他們豎碑，要有名有姓，拒絕一切匿名的紀念。」

文章稱，苦難必將過去，但僅止於哀悼和懺悔是不夠的，我們必須反省。災難面前，最容易看清人性；一場瘟疫，撕下了誰出將入相的遮羞布？又有哪些媚骨在譁眾取寵中撿拾着人血饅頭？

2月8日，北京通惠河畔，民眾在積雪上留下「送別李文亮」的文字依舊清晰。（中新社）

文章在最後強調，今天的這些數字，這些故事，這些人物，這些精神，這些教訓，這些反思，不能只出現在多年以後的課本里，成為僵硬的答題要點；這些真實的一切，應該讓孩子們知道。一張安靜的書桌來之不易，不能只安放沒有思想的大腦。

成都市七中網校高三年級語文教師開課致辭全文：

林蔭校區的同學們，高新校區的同學們，網校的同學們：

你們好！

在這個非常時期，我很榮幸能代表我們語文備課組，和大家重聚在這個特殊的課堂里。今天，我們以連線代替了會面、屏幕代替了黑板，雖然形式簡陋，但是我們為高三同學助力的熱情不変。

已經立春了，但今年的冬天卻似乎長得沒有盡頭。新冠肺炎還在肆虐，不知還有多少人正面臨着生離死別，還有多少家庭從此沒有明天。

「時代的一粒灰，落在個人頭上，就是一座山。」對現在還掙扎在痛苦中的人們，談生活太奢侈了，有些時候，光是活着，就已經拼盡全力。

所以我們需要對眼前的苦難哀悼，感同身受地深深地哀悼。現在是未來的過去，我們對眼前的苦難哀悼是為了銘記。多年以後，春天來了又去，當陽光鋪灑在草地，當我們自由地呼吸空氣，當我們開心的歡聚，我們必須記得起若干年前，雪曾落在這片土地。死亡，是一個人的悲劇，遺忘是一個民族的悲劇。

我們還需要懺悔，因為真正的哀悼開始於懺悔。我們應當懺悔，明明索爾仁尼琴的警告振聾發聵，我們卻裝聾作啞、卻隨波逐流，甚至推波助瀾。最終，沒有人能夠置身事外。

魯迅先生曾經說過，墨寫的謊言掩蓋不住血寫的事實。「有的人，為了守住不會帶到棺材裏去的利益與權柄，在他們還活着的時候，就因為貪婪而吞食了自己的心肝。當他們開始習慣性撒謊的時候，也在將自己的親友與同胞推向深淵」。

歷史不會因為無視而消失，責任也不能因為迴避而逃脫。加繆在《鼠疫》中寫道:「這一切裏面並不存在英雄主義，這只是誠實的問題。與鼠疫鬥爭的唯一方式，只能是誠實。」

李文亮醫生走了，「我們憤怒於你的預警被當成謠言，我們傷慟於你的死亡竟不是謠言」。說真話的人，我們應該為他們豎碑，要有名有姓，拒絕一切匿名的紀念。

苦難必將過去，但我們不能把喪事當成喜事，不能把質疑換成讚歌，不能把追責偷換為免職。不能把冬天唱成春的開始，有些人已經埋在了冬天。

苦難必將過去，但僅止於哀悼和懺悔是不夠的，我們必須反省。

災難面前，最容易看清人性；一場瘟疫，撕下了誰出將入相的遮羞布？又有哪些媚骨在嘩眾取寵中撿拾着人血饅頭？

如何讓我們的孩子不成為這樣的人？如何能在下次災難來臨的時候，有更多的口罩，有更少的恐慌，有更多的擔當，有更少的推諉。

災難面前，也最容易看到人類內心深處的光芒。

哪些骨頭在風中挺立成了傲岸？哪些天使逆行走向了疫情最前線？哪些普通人的善良讓我們熱淚盈眶？哪些陌生人的溫暖讓我們重燃希望？

這些無懼無畏，這些不屈不撓，這些點點滴滴，讓我們看到了支撐這個民族歷盡滄桑，飽受磨難，依然屹立不倒的那根脊樑。

我們避免不了災難，我們卻能做好自己，我們預知不了未來，我們卻清晰的知道，未來在孩子們的手裡。

今天的這些數字，這些故事，這些人物，這些精神，這些教訓，這些反思，不能只出現在多年以後的課本里，成為僵硬的答題要點。

這些真實的一切，應該讓孩子們知道。一張安靜的書桌來之不易，不能只安放沒有思想的大腦。

我們不是局外人，現在不是，未來更不是。因為，「無窮的遠方，無數的人們，都和我有關。」