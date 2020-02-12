湖南人事異動：原衡陽書記鄭建新改任長沙市委副書記

近日，湖南兩個地級市的領導幹部聯動調整，衡陽市委書記鄭建新，改任長沙市委副書記，湖南湘江新區黨工委書記，而此前擔任湘江新區黨工委書記的是長沙市長胡忠雄，目前他已異地履新貴州。

2月10日，湖南省委組織部發布公告，長沙市委副書記朱健，擬提名為衡陽市長候選人。

資料顯示，朱健出生於1975年7月，江蘇江陰人，畢業於上海交通大學，後留校工作，曾任校黨委副書記。2017年7月，朱健掛職懷化市委常委、副市長，一年半後改任長沙市委副書記。

上述公告發布第二天，即11日上午，衡陽召開會議，現任市長鄧群策出任市委書記；下午，長沙召開視頻會議，衡陽原市委書記鄭建新，改任長沙市委副書記，湘江新區黨工委書記。

鄧群策出生於1964年5月，湖南祁陽人，曾長期在省委組織部工作，2013年5月履新衡陽市委副書記，5年後升任市長。

鄭建新出生於1968年12月，貴州黃平人，早期在貴州省政府辦工作，1998年7月調入財政部，漸次升為税政司正司長級幹部。

2013年底，鄭建新「空降」湖南，擔任省財政廳廳長。4年後，期改任衡陽市長，僅半年後即接任市委書記。

此前任湘江新區黨工委書記一職的，是長沙市長胡忠雄。他出生於1966年1月，曾任益陽市長、市委書記，岳陽市委書記，2018年初開始主政省會，擔任市長一職。今年2月初，跨省履新貴州省領導。

（《北京日報》旗下公號「長安街知事」）