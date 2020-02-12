【武漢肺炎】傳曾辦「萬家宴」百步亭社區無人管　武漢指揮部闢謠

內地網絡近日傳出消息指，曾舉辦「萬家宴」的武漢百步亭社區處於無人管理的境地，且每日只有1個核酸測試名額，有大量疑似和發熱病人沒有集中隔離，社區還缺乏物資發放等情況。 對此，中共中央政法委旗下公眾號「長安劍」周三（12日）報道指，經武漢市防疫指揮部核查回覆表示，網上曝光的上述消息是謠言。

上述報道稱，百步亭社區自疫情防控工作啟動以來，以「網格化管理」為基準，統籌區税務局幹部、社區警員、物業人員、義工等力量組成工作團隊，全面摸排近4萬戶居民體温；對確診人員、疑似人員和密切接觸人員分別送定點醫院、方艙醫院和隔離點，發熱人員實行居家隔離，對密切接觸者實行嚴密監測；對居家隔離人員、困難家庭、空巢老人送醫送藥送菜，提供必要的生活物資保障；物業管理每日2次對社區全面消毒。

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報道指出，截至2月8日24時，百步亭社區有87宗確診病例及113名疑似患者，確診及疑似患者佔居民數0.18%。不過截至目前，百步亭社區工作者、參加萬家宴人員尚無1人為確診和疑似病例。

此前，武漢百步亭社區因曾舉辦萬家宴備受關注。在1月19日，當地傳媒報道稱，百步亭社區舉行了有40,000多個家庭參加、包含13,986道菜品的第20屆萬家宴，引發熱議。

1月21日，武漢市市長周先旺接受採訪時，就1月19日百步亭社區辦萬家宴一事回應稱：「他們每年春節前都有萬家宴的習慣，今年之所以繼續舉辦這個活動，是基於之前我們對這一次疫情傳播是對人與人之間有限性傳播的這個判斷，所以對這件事預警不夠。」

經歷萬家宴一事後，武漢百步亭社區加強了防控措施。據央視2月6日報道，百步亭社區一共居住着18萬名居民，現共有9個社區居委會在為他們服務。除了每天為社區居民普及疫情知識、社區消毒、發放消毒用品外，武漢百步亭居委會還需對每一戶居民的身體情況、入院救治情況也都要開展地毯式的摸排，並對相關人員信息上報、組織就醫、入院。

（綜合報道）