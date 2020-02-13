【武漢肺炎】湖北多名官員被查　有學校校長隱瞞妻子病情辦壽宴

武漢疫情仍在擴散。繼湖北衛健委雙主官雙雙被免後，湖北日前再有多名官員被查。據湖北省紀委監委2月12日消息，湖北近期查處一批疫情防控中違反工作紀律、履責不力問題，並對其中5起典型問題進行了通報曝光，其中，有官員擅離職守回家過年，還有小學校長在妻子發燒的情況下，仍宴請賓客為父親辦壽宴，還有人在疫情防控專項檢查後聚會飲酒。

通報顯示，武漢市文化和旅遊局產業發展處處長盛從鋒擅離職守，被免職並予監察立案調查審查。報道稱，盛從鋒作為該局疫情防控指揮部成員，違反疫情防控工作紀律，1月23日未履行請假手續，私自離漢到安徽老家過年，沒有履行其疫情防控包保責任，造成嚴重不良影響。

此外，湖北曾都區政協主席、黨組書記黃家洲和東城辦事處黨工委副書記、主任高新國等人落實防控措施不力，分別受到撤職和黨內警告處分。曾都區東城辦事處疫情防控措施落實不力、宣傳不到位，多個社區違反防控工作要求。該辦事處主持工作的黨工委副書記、主任高新國受到撤銷黨內職務、政務撤職處分。黃家洲包保該辦事處，對疫情防控工作領導和處置不力，對上級安排部署督辦落實不力，受到黨內警告處分。

黃石市城發集團副總經理、鄂東醫養集團有限公司黨委書記余福安因不服從統一指揮調度被免職。

2月7日上午，余福安在主持鄂東醫養集團疫情防控工作會議時，違反市疫情防控指揮部統一調度，要求下屬醫院執行指揮部調度前先需通過集團再安排，對疫情防控工作造成不良影響。

通城縣實驗小學副校長張新甫隱瞞疫情違規操辦壽宴，被開除黨籍並移送公安機關依法處理。

1月22日，張新甫隱瞞自己和妻子曾經前往武漢情況，在妻子黃某出現咳嗽、發燒等症狀後，仍違規操辦父親壽宴，邀請村民及同事多人參加。1月24日，其妻子確診新型冠狀病毒感染肺炎。2月2日，通城縣紀委監委、縣公安機關介入調查時，張新甫對抗組織調查，給疫情防控帶來嚴重隱患。

竹溪縣林業局野生動物保護站負責人劉濤和天寶鄉林業站站長何松林、望府座林場場長劉賢慧等人因在疫情防控檢查中違規聚餐飲酒，分別受到黨內嚴重警告、政務記過處分。

1月28日下午，劉濤和何松林等人在天寶鄉雙河村開展疫情防控專項檢查結束後，與望府座林場場長劉賢慧等人違規聚餐飲酒，造成不良社會影響。其他參與人分別受到相應處理。